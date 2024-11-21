Учасниця "Холостяка" чесно зізналася, що думає про Терена

Учасниця "Холостяка", перекладачка з німецької та волонтерка Інна Белень, яка несподівано для інших дівчат з'явилася у другому випуску шоу, а у третьому вже поцілувалася з Олександром Тереном, висловилася про нього.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її Instagram .

Так, дівчина поспілкувалася зі своїми підписниками у Stories. Один із фоловерів запитав у неї про Терена: "Олександр за кадром теж такий милий, як і в кадрі?".

"Як на мене, він за кадром - котик. А ось у кадрі він трохи суворіший. Діловий коротше", - з гумором відповіла Бєлєнь.

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Також у неї поцікавилися, який формат шоу їй більше подобається: там, де багато чоловіків борються за одну дівчину ("Холостячка") чи навпаки.

"Для мене формат, коли чоловіки завойовують, набагато ближче, ніж коли 20 дівчат на одного чоловіка. У реальному житті на етапі знайомства я не виявляю ініціативу, а на проекті "Холостяк" без цього ніяк. І подати анкету - це вже непогана ініціатива" , - відверто відповіла волонтерка.

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"Якби був вибір, на який формат йти, я б пішла на "Холостячку". Щоб чоловіки добивалися. А я така: "Не вистачило емоцій, чого в житті не написав, і ти не пережив попередніх стосунків", - пожартувала вона.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Дівчина родом із Харкова, їй 28 років.

За освітою вона перекладачка з німецької, має свій бізнес. Після початку повномасштабного вторгнення Інна стала волонтерити та допомагати нашим воїнам.

На проекті вона з'явилася лише у другому випуску, пропустивши першу вечірку та церемонію троянд. Вона пояснила це тим, що відвозила машину для військових на фронт.

Холостяк висловив свою повагу дівчині і сам зустрів її на вокзалі, а потім відвіз у будинок до інших дівчат.

У третьому випуску Олександр та Інна під час особистого спілкування поцілувалися.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)