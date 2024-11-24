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Учасницю "Холостяка" госпіталізували просто зі зйомок (фото)

Неділя 24 листопада 2024 13:34
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Учасницю "Холостяка" госпіталізували просто зі зйомок (фото) Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Поліна Іваненко

Учасниця нового "Холостяка", волонтерка Інна Бєлєнь, потрапила до лікарні просто під час зйомок 4 випуску. Вона навіть не підозрювала, чим для неї обернеться групове побачення з Тереном та іншими дівчатами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), деталями цієї історії Інна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Що сталося на шоу "Холостяк"

Під час зйомок 4 випуску Інна, Віка та Настя мали приготувати обід для всіх учасниць та Терена. Спочатку вони були лише втрьох. І коли Інна стояла біля їжі, її вжалила оса.

Дівчина перелякалася, адже в неї алергія. Вона одразу випила ліки. Потім їй ніби стало краще. Інна зуміла продовжувати зйомки.

Коли ж усі дівчата зібралися на обід, а Терен з Аліною відійшли на приватну розмову, розгорівся скандал. Учасниці дізналися, що Інна, Вероніка та Віка вже цілувалися з Олександром.

&quot;Холостяк-13&quot;: як минув 4 випуск, у якому дівчата &quot;наїхали&quot; на Терена через його поцілунки

Скандал на шоу "Холостяк" (скріншот)

На Інну "накинулися" інші дівчата. Емоцій було забагато. Все закінчилося тим, що учасниці плакали, сварилися, а потім просто пішли з галявинки, де відбувалися зйомки.

І виявилося, що після всього цього Інну госпіталізували. Цього не показали на камеру, але нині вона розкрила деталі в Stories.

"Спочатку я нічого не відчувала, поки вночі мені не стало дуже погано. Одразу мене відвезли в поліклініку. І там сказали, що треба було ще вночі їхати", - пригадала Бєлєнь та показала, як їй робили уколи.

Учасницю &quot;Холостяка&quot; госпіталізували просто зі зйомок (фото)

Учасницю &quot;Холостяка&quot; госпіталізували просто зі зйомок (фото)

Інна з "Холостяка" потрапила до лікарні (скріншот)

Після лікарні Бєлєнь повернулася в готель. Але потім їй знову стало зле.

Учасницю &quot;Холостяка&quot; госпіталізували просто зі зйомок (фото)

Зірка "Холостяка" потрапила до лікарні (скріншот)

За словами Інни, їй було дуже образливо, адже через укус та госпіталізацію вона не могла насолоджуватися Карпатами. До того ж настрій псувало те, що волонтерка розуміла: поки вона не може брати участь у зйомках, Терен спілкується з іншими дівчатами.

Учасницю &quot;Холостяка&quot; госпіталізували просто зі зйомок (фото)

Інна розповіла про свій стан (скріншот)

До слова, Інна не залишилася без уваги Терена. Під час побачення з Ксенією та Лізою він зателефонував дівчині й передав їй подарунок - іграшку.

&quot;Холостяк-13&quot;: як минув 4 випуск, у якому дівчата &quot;наїхали&quot; на Терена через його поцілунки

Новий випуск "Холостяка" (скріншот)

Далі вона мала вирушити на "просмажку", де всі учасниці розповідали жарти. Інна не зуміла підготуватися, а тому не брала участь у події, але все одно вирішила бути там присутньою.

Учасницю &quot;Холостяка&quot; госпіталізували просто зі зйомок (фото)

Інна з "Холостяка" розповіла, що відбувалося на зйомках (скріншот)

Нагадаємо, раніше військова журналістка з "Холостяка" емоційно засудила скандали у новому випуску реаліті.

Окрім цього, Терен поставив на місце хейтерів через докори про хайп.

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