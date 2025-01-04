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Учасниця "Холостяка" розчулила зізнанням про бойфренда, якого знайшла після невдачі з Тереном

Настя Анісімова (фото: СТБ)
Автор: Поліна Іваненко

Фудблогерка Настя Анісімова, яка здивувала всіх на пост-шоу "Холостяка", адже знайшла кохання після реаліті та зустрічається з оператором, публічно висловилася про стосунки з обранцем. Після невдачі з Олександром Тереном, який "не відчув" до неї таких почуттів, які були в неї, дівчина зустріла справжнє щастя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Анісімової в Instagram.

У чому зізналася зірка "Холостяка"

Після того як Настя та її обранець оголосили про стосунки, вони вперше виклали спільні фото. На кадрах пара має щасливий вигляд. А в описі до світлин Анісімова залишила дуже щемливе зізнання.

Настя Анісімова та її обранець (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Після проекту Настя говорила, що відчувала до Терена дещо більше, аніж просто симпатія. Втім, нині вона зрозуміла, що лише зустріч з Єгором подарувала їй справжні почуття.

Учасниця "Холостяка" показала свого бойфренда (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

"Що воно таке, справжнє кохання? Напевно, до того як я тебе зустріла, я не знала значення цієї фрази… Ти любов, ти сенс, ти майбутнє, ти моє все. Я кохаю тебе до нестями", - написала Анісімова.

Настя та Єгор (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Допис блогерки розчулив мережу. У коментарях навіть з'явився ведучий "Холостяка" Григорій Решетник.

"Будьте щасливими! Ви прекрасні", - написав він.

Інші ж юзери залишили наступні коментарі:

  • "Найкраща пара всіх сезонів! Це справжня пара проекту Холостяк!"
  • "Ви нереально красиві, ваші погляди, щирість - довели до сліз мене"
  • "Які ви милі! Бажаю вам щастя"
  • "В цей момент розумієш, чому тоді сталося саме так. Ви чарівні"
  • "Створенні один для одного"
  • "Настя ви дуже крута, вболівала за вас, дуже щаслива, що у вас все добре, бажаю від щирого серця любові та щастя. Емоції від вашої історії - вау"
  • "Дуже красива пара. Нехай у вас все буде добре, кохайте, поважайте один одного".
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