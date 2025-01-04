Участница "Холостяка" тронула признанием о бойфренде, которого нашла после неудачи с Тереном

В чем призналась звезда "Холостяка"

После того как Настя и ее избранник объявили об отношениях, они впервые выложили совместные фото. На кадрах пара выглядит счастливой. А в описании к фотографиям Анисимова оставила очень трогательное признание.

Настя Анисимова и ее избранник (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

После проекта Настя говорила, что чувствовала к Терену нечто большее, чем просто симпатию. Впрочем, сейчас она поняла, что только встреча с Егором подарила ей настоящие чувства.

Участница "Холостяка" показала своего бойфренда (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

"Что оно такое, настоящая любовь? Наверное, до того как я тебя встретила, я не знала значения этой фразы... Ты любовь, ты смысл, ты будущее, ты мое все. Я люблю тебя до безумия", - написала Анисимова.

Настя и Егор (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Пост блогерши тронул сеть. В комментариях даже появился ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.

"Будьте счастливыми! Вы прекрасны", - написал он.

Другие же юзеры оставили следующие комментарии: