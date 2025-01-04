Участница "Холостяка" тронула признанием о бойфренде, которого нашла после неудачи с Тереном

Фудблогерша Настя Анисимова, которая удивила всех на пост-шоу "Холостяка", ведь нашла любовь после реалити и встречается с оператором, публично высказалась об отношениях с избранником. После неудачи с Александром Тереном, который "не почувствовал" к ней таких же, как у нее, чувств, девушка встретила настоящее счастье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Анисимовой в Instagram.
После того как Настя и ее избранник объявили об отношениях, они впервые выложили совместные фото. На кадрах пара выглядит счастливой. А в описании к фотографиям Анисимова оставила очень трогательное признание.
После проекта Настя говорила, что чувствовала к Терену нечто большее, чем просто симпатию. Впрочем, сейчас она поняла, что только встреча с Егором подарила ей настоящие чувства.
Участница "Холостяка" показала своего бойфренда (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)
"Что оно такое, настоящая любовь? Наверное, до того как я тебя встретила, я не знала значения этой фразы... Ты любовь, ты смысл, ты будущее, ты мое все. Я люблю тебя до безумия", - написала Анисимова.
Настя и Егор (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)
Пост блогерши тронул сеть. В комментариях даже появился ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.
"Будьте счастливыми! Вы прекрасны", - написал он.
Другие же юзеры оставили следующие комментарии:
К слову, ранее мы рассказывали, как сеть реагирует на финал "Холостяка".
Кроме этого, недавно Терен и Белень сделали неожиданное заявление после того, как их рассекретили.