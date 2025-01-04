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Участница "Холостяка" тронула признанием о бойфренде, которого нашла после неудачи с Тереном

Настя Анисимова (фото: СТБ)
Автор: Полина Иваненко

Фудблогерша Настя Анисимова, которая удивила всех на пост-шоу "Холостяка", ведь нашла любовь после реалити и встречается с оператором, публично высказалась об отношениях с избранником. После неудачи с Александром Тереном, который "не почувствовал" к ней таких же, как у нее, чувств, девушка встретила настоящее счастье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Анисимовой в Instagram.

В чем призналась звезда "Холостяка"

После того как Настя и ее избранник объявили об отношениях, они впервые выложили совместные фото. На кадрах пара выглядит счастливой. А в описании к фотографиям Анисимова оставила очень трогательное признание.

Настя Анисимова и ее избранник (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

После проекта Настя говорила, что чувствовала к Терену нечто большее, чем просто симпатию. Впрочем, сейчас она поняла, что только встреча с Егором подарила ей настоящие чувства.

Участница "Холостяка" показала своего бойфренда (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

"Что оно такое, настоящая любовь? Наверное, до того как я тебя встретила, я не знала значения этой фразы... Ты любовь, ты смысл, ты будущее, ты мое все. Я люблю тебя до безумия", - написала Анисимова.

Настя и Егор (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Пост блогерши тронул сеть. В комментариях даже появился ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.

"Будьте счастливыми! Вы прекрасны", - написал он.

Другие же юзеры оставили следующие комментарии:

  • "Самая лучшая пара всех сезонов! Это настоящая пара проекта Холостяк!"
  • "Вы нереально красивые, ваши взгляды, искренность - довели до слез меня"
  • "Какие вы милые! Желаю вам счастья"
  • "В этот момент понимаешь, почему тогда произошло именно так. Вы очаровательны"
  • "Созданы друг для друга"
  • "Настя вы очень крутая, болела за вас, очень счастлива, что у вас все хорошо, желаю от всей души любви и счастья. Эмоции от вашей истории - вау"
  • "Очень красивая пара. Пусть у вас все будет хорошо, любите, уважайте друг друга".
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