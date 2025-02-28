Учасники Нацвідбору на "Євробачення" втекли з України, - блогер

Музичний оглядач Роман Бутурлакін заявив, що співак Василь Демчук та учасники гурту MBreeze виїхали з України та не повернулися. Це стало відомо на фоні обговорення тимчасового припинення надання дозволів на виїзд за кордон артистам та медійникам чоловічої статі призовного віку.

Днями Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголосило про тимчасове припинення надання дозволів на виїзд за кордон чоловікам-призовникам з-поміж артистів та медійників.

Таке рішення було прийняте через те, що майже 20% з них не повертаються до України після поїздок.

У мережі активно обговорюють знаменитостей, які залишили країну, підставивши своїх колег.

У рамках активного обговорення цієї теми в групі "Єврофани. Новини Євробачення" музичний оглядач Роман Бутурлакін повідомив, що з України виїхали хлопці з гурту MBreeze (раніше відомого як Mountain Breeze) та співак Василь Демчук (DEMCHUK), які брали участь в одному Нацвідборі 2023 року.

Це стало справжнім шоком для багатьох шанувальників української музики.

Як повідомив блогер у коментарі Інформатор-Україна, інформацію про гурт MBreeze він отримав від надійного джерела. Гурт MBreeze (фото: instagram.com/mbreezeofficial)

"Нещодавно в особистій розмові про це згадала людина з шоу-бізнесу і мені стало цікаво. Сам зайшов до них в Instagram, подивився публікації і знайшов коли востаннє чітко видно, що вони в Україні. Далі є пост про благодійний концерт за кордоном, а потім невідомість і всі публікації зроблені таким чином аби не можна було зрозуміти навіть в якій країні це", - розповів блогер.

Кілька користувачів соцмереж повідомили, що MBreeze перебувають у Литві. Останній пост на їхніх акаунтах був опублікований ще 31 грудня, але локація не вказана, як і в інших публікаціях.

Гурт здобув популярність після участі в шоу "X-Фактор", де вони дійшли до фіналу. Колектив складається з братів Олександра та Іллі Біляків.

Саме під час участі у цьому шоу їх помітив Андрій Данилко, відомий в образі Вєрки Сердючки. Як і брати Біляки, він родом з Полтави, і деякий час допомагав молодим музикантам. Однак співпраця між ними завершилась ще до початку повномасштабної війни.

А ось Вася Демчук, каже Роман, наразі перебуває в Італії, де працює моделлю.

"З Васею Демчуком цікавіше. Артист мав в Україні непоганий старт, а тепер не приховує, що працює моделлю у Римі. Звісно, яким чином там опинився не розповідає. Хоча він точно був у Києві під час повномасштабного вторгнення. Я бачив його багато разів на різних заходах", - поділився Бутурлакін. Вася Демчук (фото: instagram.com/demchukmusic)

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій розробило проєкт змін до постанови Кабміну, відповідно до якого з 3 березня набудуть чинності нові правила перетину кордону для українських чоловіків-мистців з метою запобігання зловживанням.

Проєкт наразі на стадії погодження. До остаточного нормативно-правового врегулювання питання Мінкульт припинить видачу дозволів на виїзд за кордон чоловікам призовного віку, які працюють у культурній та медійній сферах.

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