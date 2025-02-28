Участники Нацотбора на "Евровидение" сбежали из Украины, - блогер

Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин заявил, что певец Василий Демчук и участники группы MBreeze выехали из Украины и не вернулись. Это стало известно на фоне обсуждения временного прекращения предоставления разрешений на выезд за границу артистам и медийщикам мужского пола призывного возраста.

На днях Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины объявило о временном прекращении предоставления разрешений на выезд за границу мужчинам-призывникам из числа артистов и медийщиков.

Такое решение было принято из-за того, что почти 20% из них не возвращаются в Украину после поездок.

В сети активно обсуждают знаменитостей, которые покинули страну, подставив своих коллег.

В рамках активного обсуждения этой темы в группе "Еврофаны. Новости Евровидения" музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин сообщил, что из Украины уехали ребята из группы MBreeze (ранее известного как Mountain Breeze) и певец Василий Демчук (DEMCHUK), которые участвовали в одном Нацотборе 2023 года.

Это стало настоящим шоком для многих поклонников украинской музыки.

Как сообщил блогер в комментарии Информатор-Украина, информацию о группе MBreeze он получил от надежного источника. Группа MBreeze (фото: instagram.com/mbreezeofficial)

"Недавно в личном разговоре об этом упомянул человек из шоу-бизнеса и мне стало интересно. Сам зашел к ним в Instagram, посмотрел публикации и нашел когда в последний раз четко видно, что они в Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за рубежом, а потом неизвестность и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять даже в какой стране это", - рассказал блогер.

Несколько пользователей соцсетей сообщили, что MBreeze находятся в Литве. Последний пост на их аккаунтах был опубликован еще 31 декабря, но локация не указана, как и в других публикациях.

Группа получила известность после участия в шоу "X-Фактор", где они дошли до финала. Коллектив состоит из братьев Александра и Ильи Беляков.

Именно во время участия в этом шоу их заметил Андрей Данилко, известный в образе Верки Сердючки. Как и братья Беляки, он родом из Полтавы, и некоторое время помогал молодым музыкантам. Однако сотрудничество между ними завершилось еще до начала полномасштабной войны.

А вот Вася Демчук, говорит Роман, сейчас находится в Италии, где работает моделью.

"С Васей Демчуком интереснее. Артист имел в Украине неплохой старт, а теперь не скрывает, что работает моделью в Риме. Конечно, каким образом там оказался не рассказывает. Хотя он точно был в Киеве во время полномасштабного вторжения. Я видел его много раз на различных мероприятиях", - поделился Бутурлакин. Вася Демчук (фото: instagram.com/demchukmusic)

Напомним, Министерство культуры и стратегических коммуникаций разработало проект изменений в постановление Кабмина, согласно которому с 3 марта вступят в силу новые правила пересечения границы для украинских мужчин-артистов с целью предотвращения злоупотреблений.

Проект сейчас на стадии согласования. До окончательного нормативно-правового урегулирования вопроса Минкульт прекратит выдачу разрешений на выезд за границу мужчинам призывного возраста, которые работают в культурной и медийной сферах.

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