Как вернуть блеск фарам автомобиля: поможет неожиданный фрукт

Отметим, что пластик, из которого делают стекла фар (акрил и поликарбонат), в условиях работы автомобильной светотехники довольно быстро теряет прозрачность. Причины этого как механические, так и химические.

Поэтому еще на заводе пластик покрывают защитным лаком, который не боится ни смены температур, ни ультрафиолета. Однако, со временем защитный слой также тускнеет.

Как вернуть блеск фарам

Чтобы избавиться от потускнения стекла, понадобится не только апельсин. Вторым ингредиентом станет пищевая сода. Также апельсин можно заменить на лимон.

В частности, для начала нужно протереть фары влажной тряпкой, чтобы избавиться от грубой грязи. Затем необходимо разрезать апельсин пополам и щедро посыпать содой.

После этого остается лишь тщательно обработать фары смесью соды с апельсином, которые вступят в реакцию. Натирать поверхность следует в течение нескольких минут.

Далее остается удалить с поверхности фар остатки апельсиновой смеси, а затем вытереть стекла насухо. От помутнения не останется и следа и свет фар будет более ярким и насыщенным.

Добавим, что также исправить проблему можно полировкой, ведь толщина защитного слоя на стекле позволяет это сделать. Полировать фары обычно умеют мастера, ведь они применяют специальные пасты и полировальную машинку с возможностью поддержания невысоких оборотов - от 1000-1500 об/мин. Они удаляют тонкий поверхностный слой, на котором образовалось много микроцарапин, пожелтение и другие последствия старения.