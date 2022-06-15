10 способов спастись от жары, если у вас в машине нет кондиционера

На улице летняя жара, а у вас в машине нет кондиционера? Нет проблем, ведь есть несколько отличных советов о том, как сохранить прохладу в автомобиле летом без кондиционера.

Вы можете победить летнюю жару и наслаждаться поездкой, используя эти простые и бюджетные альтернативы кондиционеру в авто, пишет The road trip expert.

Как охладить машину без кондиционера:

1. Заморозьте бутылки с водой, чтобы сделать пакеты со льдом

Держите в холодильнике несколько бутылок с замороженной водой, чтобы прижимать их к груди или затылку. Самое приятное то, что, когда они тают, у вас есть ледяной напиток, который освежает вас.

2. Портативный вентилятор для охлаждения автомобиля

Циркуляция воздуха через портативный автомобильный кондиционер - отличный способ снизить температуру в автомобиле, в котором нет встроенного кондиционера. Лучше устанавливать вентилятор с левой стороны от водителя, лицом к задней правой части автомобиля. Два вентилятора еще лучше; второй установите с правой стороны пассажира лицом назад влево. Это создаст сквозной ветер в машине и сохранит движение воздуха.

3. Возьмите с собой холодные напитки

Ледяные напитки помогают сохранять прохладу тела, даже если в автомобиле становится слишком жарко. Также можно замораживать напиток, а затем пить жидкость, когда она тает. Вы также можете использовать его в качестве пакета со льдом, как было предложено ранее!

4. Охлаждающие чехлы на сиденья

Если вы собираетесь много ездить в летние месяцы без кондиционера, стоит инвестировать в качественный чехол для сиденья с охлаждением. Совсем бюджетный вариант - положите полотенце на сиденье, когда вы не в машине, чтобы оно было прохладнее, когда вы вернетесь.

5. Откройте все двери перед тем, как сесть в машину

Не просто ныряйте в свою машину; опустите все окна и откройте все двери, чтобы помочь улетучиться скопившемуся теплу.

Совет профи: опустите все окна, но откройте двери только с одной стороны автомобиля. Затем откройте и закройте двери, чтобы быстрее вытолкнуть горячий воздух с другой стороны.

6. Солнцезащитный козырек на приборной панели

Лучшая защита от жары - это нападение! Накройте приборную панель тканью или специальным материалом, чтобы поверхности вашего автомобиля оставались прохладными, а количество выделяемого тепла уменьшалось. Солнцезащитный козырек в первую очередь уменьшит попадание солнечных лучей в автомобиль.

7. Паркуйтесь на затененной или крытой парковке

Опередите жару, позаботившись о том, где вы припаркуетесь. Если вы не можете найти бесплатную затененную парковку, возможно, стоит доплатить, чтобы попасть на какую-нибудь крытую парковку.

Совет профи: подумайте о том, в какое время дня вы паркуетесь и когда планируете вернуться к своей машине. Тень утром не означает, что в том месте будет тень и днем.

8. Поместите влажную ткань на центральное вентиляционное отверстие

Звучит странно, но это работает! Держите несколько тканевых салфеток в миске с водой в холодильнике на расстоянии вытянутой руки. Накиньте одну на центральное вентиляционное отверстие и включите поток воздуха для освежающего бриза. Меняйте их по мере высыхания и не забывайте регулярно стирать, чтобы предотвратить появление плесени.

Совет профи: накиньте одну на шею сзади, чтобы быстро освежиться.

9. Откройте окна

Открытие окон - отличный способ сохранить прохладу, но еще лучше знать, КОГДА открывать окна. Едете на меньшей скорости по городу? Держите вентиляцию выключенной и окна опущенными, это более экономично. Выехали на автостраду? Пора поднимать окна и включать вентиляцию.

10. Садитесь в машину с мокрыми волосами

Прежде чем отправиться в путь, примите душ или просто вылейте немного воды на голову. Если у вас более длинные волосы, стоит уложить их перед тем, как намочить, чтобы вода не стекала по спине и не промокли сиденья.