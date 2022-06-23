Як повернути блиск фарам автомобіля: допоможе неочікуваний фрукт

Зазначимо, що пластик, з якого роблять скла фар (акрил і полікарбонат), в умовах роботи автомобільної світлотехніки досить швидко втрачає прозорість. Причини цього як механічні, так і хімічні.

Тому ще на заводі пластик покривають особливим захисним лаком, який не боїться ні зміни температур, ні ультрафіолету. Однак, з часом захисний шар також тьмяніє.

Як повернути блиск фарам

Щоб позбутися від потьмяніння скла, знадобиться не тільки апельсин. Другим інгредієнтом стане харчова сода. Також апельсин можна замінити на лимон.

Зокрема, для початку потрібно протерти фари вологою ганчіркою, щоб позбутися від грубого бруду. Потім необхідно розрізати апельсин навпіл і щедро посипати содою.

Після цього залишається лише ретельно обробити фари сумішшю соди з апельсином, які вступлять в реакцію. Натирати поверхню слід протягом декількох хвилин.

Далі залишається видалити з поверхні фар залишки апельсинової суміші, а потім витерти скла насухо. Від помутніння не залишиться і сліду і світло фар буде більш яскравим і насиченим.

Додамо, що також виправити проблему можна поліруванням, адже товщина захисного шару на склі дозволяє це зробити. Полірувати фари зазвичай вміють майстри, адже вони застосовують спеціальні пасти та полірувальну машинку з можливістю підтримання невисоких оборотів – від 1000-1500 об/хв. Вони видаляють тонкий поверхневий шар, на якому утворилося багато мікроподряпин, пожовтіння та інші наслідки старіння.