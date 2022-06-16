Названы самые распространенные ошибки на мойке, которые могут повредить автомобиль

Когда водитель отдает свое авто на мойку, то он надеется на исключительно положительный результат. Однако мало кто знает, но обычная процедура может обернуться кучей неприятных последствий.

Мыть автомобиль стоит лишь на проверенных автомойках, где можно не беспокоиться за работу мойщиков. Каких ошибок нельзя допускать - читайте ниже .

Сильно загрязненный автомобиль

Необходимо помнить, чем больше грязи на кузове, тем сложнее его "безболезненное" устранение.

Стоит загонять автомобиль на мойку хотя бы раз в неделю. Однако, если так не получается, то нужно попросить мойщиков тщательнее промыть его перед нанесением пены. Это поможет сохранить лакокрашенное покрытие в хорошем состоянии на долгие годы.

Колебания температуры

Многие водители часто забывают и о том, что в условиях жаркой погоды при нагретом кузове необходимо дать ему остыть хотя бы 10-15 минут. Мойка автомобиля с раскаленным солнцем кузовом из-за перепада температур может привести к появлению микротрещин на лакокрашенном покрытии, которые начнут пропускать влагу и провоцировать коррозию.

Избежать этого можно путем обычного проветривания салона (открытыми окнами или кондиционером). Или можно использовать теплую воду при мытье.

Подкапотное пространство

Мытье подкапотного пространства доверяйте лучше только профессионалам. Обычная мойка высокого давления может нанести серьезный вред проводке, радиаторам и другим вещам.

Как следствие придется потратить много денег, нервов и времени.

Близкий контакт с водой

Мыть авто высоким напором воды слишком близко не рекомендовано. Ведь поверхностный защитный слой кузова вибрирует, и краска покрывается микротрещинами, образуя очаги коррозии.