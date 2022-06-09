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Как ездить по дорогам с ямами, чтобы не повредить автомобиль: действенные советы

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Четверг 09 июня 2022 07:56
Как ездить по дорогам с ямами, чтобы не повредить автомобиль: действенные советы Как двигаться по дорогам с ямами (pixabay.com)
Автор: Татьяна Самарук

Ежедневно автомобилистам приходится преодолевать множество препятствий на дороге, таких как ямы и выбоины. В частности, все это может серьезно повредить подвеску и другие части кузова.

Что делать, чтобы автомобиль остался целым - читайте ниже.

К чему приводит попадание в яму

Под главным ударом оказываются колеса, диски и шины, которые могут быть повреждены. Возможно появление бокового пореза.

Также может повредиться подвеска, рулевое управление. Важно помнить, если удар в яме был сильным, но вам кажется, что все в порядке, то через некоторое время проблемы могут дать о себе знать.

Другая опасность - это потеря управления, а именно транспорт может резко развернуть.

Ошибки водителей

Основной ошибкой является то, что водитель двигается быстро и яму замечает в последний момент и объехать ее уже не получается. В таком случае от автомобиля, который едет впереди, стоит держать дистанцию и двигаться с такой скоростью, которая позволит экстренно затормозить в случае чего.

Также другой ошибкой является то, что заметив яму, водители пытаются затормозить в последний момент, в итоге попадает в нее еще жестче. Удар оказывается сильнее, чем при обычном движении, а значит возрастает вероятность повреждения авто.

Поэтому, если перед ямой затормозить не получается, то проезжать ее нужно по прямой, держа газ ровно.

Отметим, что стоит тормозить до препятствия, а непосредственно перед неровностью резко отпускать тормоз. Тогда пружины разожмутся и разгрузят переднюю ось, что позволит легче проскочить препятствие и не повредить подвеску автомобиля.

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Кроме того, как избавиться от запаха сигарет в салоне авто.

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