Убить человечество вирусом: в украинском учебнике по биологии нашли задание из компьютерной игры

В украинском школьном учебнике по биологии 11-классникам рекомендуют в одном из практических заданий смоделировать распространение глобальной инфекции на компьютерной игре Plague Inc.

Нужно сказать, что недавно и в других учебниках был замечен "креатив" - речь идет о карте из РПГ "игрушки" Skyrim в учебнике по географии для шестиклассников, а также угодивший на страницы учебника по всемирной истории для 10 класса фото-мема на голливудского актера Киану Ривза "грустный Киану".

В данном случае в сети обратили внимание на учебник "Биология и экология" для 11 класса авторства Константина Задорожного. В нем ученикам предлагают смоделировать распространение глобальной инфекции ресурсами Plague Inc.

Нужно сначала выбрать определенную инфекцию, задать начальные параметры, наблюдать за распространением вируса и сформировать выводы.

В учебнике по биологии украинским ученикам рекомендуют играть в Plague Inc. (Фото: скрин twitter.com/tonyfoals)

Мультиплатформенная компьютерная стратегия в жанре биологического симулятора Plague Inc. ("Чума Инкорпорейтед") вышла в 2012-м. "Детище" британской компании Ndemic Creations доступна для платформ Android, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, Windows Phone, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Суть игры состоит в контроле болезни, заразившую "нулевого пациента" - игрок должен заразить и убить всех людей на планете, развивая болезнь и адаптируясь к различным условиям.

Игрушка-симулятор получила большую популярность среди геймеров, а на фоне разбушевавшегося убийственного нового коронавируса из Китая у Plague Inc. сейчас - новый бум по скачиваниям.

Добавим, что рекомендации в учебнике взяты из сборника учебных программ для 10-11 классов "Профильная школа как путь к конкурентноспособной личности", составленном при поддержке Национальной академии педагогичных наук и Института педагогики.

В украинском учебнике по биологии рекомендуют играть в компьютерную игру Plague Inc. (Фото: скрин undip.org.ua)