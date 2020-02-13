Вбити людство вірусом: в українському підручнику з біології знайшли завдання з комп'ютерної гри

В українському шкільному підручнику з біології 11-класникам рекомендують в одному з практичних завдань змоделювати поширення глобальної інфекції на комп'ютерній грі Plague Inc.

Треба сказати, що нещодавно і в інших підручниках був помічений "креатив" - йдеться про карту з РПГ "іграшки" Skyrim в підручнику з географії для шестикласників, а також фото-мема на голлівудського актора Кіану Рівза "сумний Кіану", що потрапив на сторінки підручника з всесвітньої історії для 10 класу.

В даному випадку в мережі звернули увагу на підручник "Біологія та екологія" для 11 класу авторства Костянтина Задорожнього. У ньому учням пропонують змоделювати поширення глобальної інфекції ресурсами Plague Inc.

Треба спочатку вибрати певну інфекцію, задати початкові параметри, спостерігати за поширенням вірусу і сформувати висновки.

У підручнику з біології українським учням рекомендують грати в Plague Inc. (Фото: скрін twitter.com/tonyfoals)

Мультиплатформенна комп'ютерна стратегія в жанрі біологічного симулятора Plague Inc. ("Чума Інкорпорейтед") вийшла в 2012-му "Дітище" британської компанії Ndemic Creations доступнеа для платформ Android, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, Windows Phone, Xbox One, PlayStation 4 і Nintendo Switch. Суть гри полягає в контролі хвороби, яка заразила "нульового пацієнта" - гравець повинен заразити і вбити всіх людей на планеті, розвиваючи хворобу й адаптуватися до різних умов.

Іграшка-симулятор отримала велику популярність серед геймерів, а на тлі розбурханого вбивчого нового коронавіруса з Китаю у Plague Inc. зараз - новий бум по завантаженням.

Додамо, що рекомендації у підручнику взяті із збірника навчальних програм для 10-11 класів "Профільна школа як шлях до конкурентноспроможної особистості", складеному за підтримки Національної академії педагогічних наук та Інституту педагогіки.

В українському підручнику з біології рекомендують грати в комп'ютерну гру Plague Inc. (Фото: скрін undip.org.ua)