Уберегите припасы: сколько можно хранить гречку, рис и манку, и как правильно это делать

Удовлетворительные условия хранения

Для удачного хранения круп надо следить прежде всего за показателями температуры и влажности. Не рекомендуются постоянные перепады температуры, то есть температура в помещении не должна сильно зависеть от времени суток.

Следовательно, рекомендуемый уровень влажности должен быть в пределах 60-70%. Рекомендуемый температурный режим не должен превышать 5-15 градусов выше нуля.

Кроме того, надо осуществлять контроль влаги и температуры самой крупы. Если у вас крупа хранится в мешках - переворачивайте их раз в неделю, если в более доступном месте, то хватит и просто перемешать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине резко изменится цена на гречку: актуальный прогноз

Крупы чувствительны к условиям хранения (фото: pixabay)

Причины порчи

Плохой запах может возникнуть вследствие несоблюдения товарного соседства или ненадлежащего хранения.

Неприятный вкус - слишком длинный срок хранения, то есть крупа залежалась, в результате чего ее химические и вкусовые свойства начали меняться.

Нетипичный цвет - также причина во времени хранения, например, это может быть следствием прямого попадания света.

Плесень - нарушение температурного режима и/или повышенная влажность. Также это может быть из-за плохой вентиляции помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине подешевела гречка: где сейчас выгодно покупать

Гречка стоит 90 грн за 1 кг, поэтому ее стоит бережно хранить (фото: freepik)

Сроки годности

Обратите внимание, что указанные сроки годности являются актуальными при условии соблюдения условий хранения.

Сроки годности для разных видов круп:

пшеничная, овсяная и кукурузная крупа и манка - от 4 до 10 месяцев

гречневая крупа - примерно 20 месяцев

рис - 16-18 месяцев

овсяные хлопья - ориентировочно 6 месяцев.

Надеемся, эти советы пригодятся вам!