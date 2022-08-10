Уберегите припасы: сколько можно хранить гречку, рис и манку, и как правильно это делать

Во время войны, как никогда актуальным стал вопрос запасов продуктов на будущее. Среди основных позиций, которыми украинцы привыкли запасаться, непременно есть крупы. Но далеко не все знают, как правильно хранить такую продукцию, чтобы она не испортилась.
Итак, как правильно хранить крупы - читайте в нашем материале Styler далее.
Для удачного хранения круп надо следить прежде всего за показателями температуры и влажности. Не рекомендуются постоянные перепады температуры, то есть температура в помещении не должна сильно зависеть от времени суток.
Следовательно, рекомендуемый уровень влажности должен быть в пределах 60-70%. Рекомендуемый температурный режим не должен превышать 5-15 градусов выше нуля.
Кроме того, надо осуществлять контроль влаги и температуры самой крупы. Если у вас крупа хранится в мешках - переворачивайте их раз в неделю, если в более доступном месте, то хватит и просто перемешать.
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Крупы чувствительны к условиям хранения (фото: pixabay)
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Гречка стоит 90 грн за 1 кг, поэтому ее стоит бережно хранить (фото: freepik)
Обратите внимание, что указанные сроки годности являются актуальными при условии соблюдения условий хранения.
Сроки годности для разных видов круп:
Надеемся, эти советы пригодятся вам!
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