Вбережіть припаси: скільки можна зберігати гречку, рис і манку, та як правильно це робити

Задовільні умови зберігання

Для вдалого зберігання круп треба стежити перш за все за показниками температури та вологості. Не рекомендуються постійні перепади температури, тобто температура в приміщенні не повинна сильно залежати від часу доби.

Відтак, рекомендований рівень вологості має бути в межах 60-70%. Рекомендований температурний режим не має перебільшувати 5-15 градусів вище нуля.

Окрім того, треба здійснювати контроль вологи та температури самої крупи. Якщо у вас крупа зберігається у мішках - перевертайте їх раз на тиждень, якщо у більш доступному місці, то вистачить й просто перемішати.

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Крупи чутливі до умов зберігання (фото: pixabay)

Причини псування

Поганий запах - може виникнути внаслідок недотримання товарного сусідства або неналежного зберігання.

Неприємний смак - задовгий термін зберігання, тобто крупа залежалась, в результаті чого її хімічні та смакові властивості почали змінюватись.

Нетиповий колір - також причина у часі зберігання, наприклад, це може бути наслідком прямого потрапляння світла.

Пліснява - порушення температурного режиму та/або підвищена вологість. Також це може бути через погану вентиляцію приміщення.

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Гречка коштує 90 грн за 1 кг, тому її варто дбайливо зберігати (фото: freepik)

Терміни придатності

Зверніть увагу, що зазначені терміни придатності є актуальними за умови дотримання умов зберігання.

Терміни придатності для різних видів круп:

пшенична, вівсяна й кукурудзяна крупа та манка - від 4 до 10 місяців

гречана крупа - приблизно 20 місяців

рис - 16-18 місяців

вівсяні пластівці - орієнтовно 6 місяців.

Сподіваємось, ці поради стануть вам у нагоді!