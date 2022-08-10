Вбережіть припаси: скільки можна зберігати гречку, рис і манку, та як правильно це робити

Під час війни, як ніколи актуальним стало питання запасів продуктів на майбутнє. Серед основних позицій, якими українці звикли запасатись, неодмінно є крупи. Але далеко не всі знають, як правильно зберігати таку продукцію, аби вона не зіпсувалася.
Тож, як правильно зберігати крупи - читайте у нашому матеріалі Styler далі.
Для вдалого зберігання круп треба стежити перш за все за показниками температури та вологості. Не рекомендуються постійні перепади температури, тобто температура в приміщенні не повинна сильно залежати від часу доби.
Відтак, рекомендований рівень вологості має бути в межах 60-70%. Рекомендований температурний режим не має перебільшувати 5-15 градусів вище нуля.
Окрім того, треба здійснювати контроль вологи та температури самої крупи. Якщо у вас крупа зберігається у мішках - перевертайте їх раз на тиждень, якщо у більш доступному місці, то вистачить й просто перемішати.
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Крупи чутливі до умов зберігання (фото: pixabay)
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Гречка коштує 90 грн за 1 кг, тому її варто дбайливо зберігати (фото: freepik)
Зверніть увагу, що зазначені терміни придатності є актуальними за умови дотримання умов зберігання.
Терміни придатності для різних видів круп:
Сподіваємось, ці поради стануть вам у нагоді!
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