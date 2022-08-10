Уберегите припасы: сколько можно хранить гречку, рис и манку, и как правильно это делать

Во время войны, как никогда актуальным стал вопрос запасов продуктов на будущее. Среди основных позиций, которыми украинцы привыкли запасаться, непременно есть крупы. Но далеко не все знают, как правильно хранить такую продукцию, чтобы она не испортилась.

Удовлетворительные условия хранения

Для удачного хранения круп надо следить прежде всего за показателями температуры и влажности. Не рекомендуются постоянные перепады температуры, то есть температура в помещении не должна сильно зависеть от времени суток.

Следовательно, рекомендуемый уровень влажности должен быть в пределах 60-70%. Рекомендуемый температурный режим не должен превышать 5-15 градусов выше нуля.

Кроме того, надо осуществлять контроль влаги и температуры самой крупы. Если у вас крупа хранится в мешках - переворачивайте их раз в неделю, если в более доступном месте, то хватит и просто перемешать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине резко изменится цена на гречку: актуальный прогноз

Крупы чувствительны к условиям хранения (фото: pixabay)

Причины порчи

Плохой запах может возникнуть вследствие несоблюдения товарного соседства или ненадлежащего хранения.

Неприятный вкус - слишком длинный срок хранения, то есть крупа залежалась, в результате чего ее химические и вкусовые свойства начали меняться.

Нетипичный цвет - также причина во времени хранения, например, это может быть следствием прямого попадания света.

Плесень - нарушение температурного режима и/или повышенная влажность. Также это может быть из-за плохой вентиляции помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине подешевела гречка: где сейчас выгодно покупать

Гречка стоит 90 грн за 1 кг, поэтому ее стоит бережно хранить (фото: freepik)

Сроки годности

Обратите внимание, что указанные сроки годности являются актуальными при условии соблюдения условий хранения.

Сроки годности для разных видов круп:

пшеничная, овсяная и кукурузная крупа и манка - от 4 до 10 месяцев

гречневая крупа - примерно 20 месяцев

рис - 16-18 месяцев

овсяные хлопья - ориентировочно 6 месяцев.

Надеемся, эти советы пригодятся вам!