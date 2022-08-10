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Вбережіть припаси: скільки можна зберігати гречку, рис і манку, та як правильно це робити

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Середа 10 серпня 2022 12:15
Вбережіть припаси: скільки можна зберігати гречку, рис і манку, та як правильно це робити Потурбуйтесь про власні припаси - зберігайте правильно (фото: freepik)
Автор: Микита Мельников

Під час війни, як ніколи актуальним стало питання запасів продуктів на майбутнє. Серед основних позицій, якими українці звикли запасатись, неодмінно є крупи. Але далеко не всі знають, як правильно зберігати таку продукцію, аби вона не зіпсувалася.

Тож, як правильно зберігати крупи - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Задовільні умови зберігання

Для вдалого зберігання круп треба стежити перш за все за показниками температури та вологості. Не рекомендуються постійні перепади температури, тобто температура в приміщенні не повинна сильно залежати від часу доби.

Відтак, рекомендований рівень вологості має бути в межах 60-70%. Рекомендований температурний режим не має перебільшувати 5-15 градусів вище нуля.

Окрім того, треба здійснювати контроль вологи та температури самої крупи. Якщо у вас крупа зберігається у мішках - перевертайте їх раз на тиждень, якщо у більш доступному місці, то вистачить й просто перемішати.

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Вбережіть припаси: скільки можна зберігати гречку, рис і манку, та як правильно це робити

Крупи чутливі до умов зберігання (фото: pixabay)

Причини псування

  • Поганий запах - може виникнути внаслідок недотримання товарного сусідства або неналежного зберігання.
  • Неприємний смак - задовгий термін зберігання, тобто крупа залежалась, в результаті чого її хімічні та смакові властивості почали змінюватись.
  • Нетиповий колір - також причина у часі зберігання, наприклад, це може бути наслідком прямого потрапляння світла.
  • Пліснява - порушення температурного режиму та/або підвищена вологість. Також це може бути через погану вентиляцію приміщення.

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Вбережіть припаси: скільки можна зберігати гречку, рис і манку, та як правильно це робити

Гречка коштує 90 грн за 1 кг, тому її варто дбайливо зберігати (фото: freepik)

Терміни придатності

Зверніть увагу, що зазначені терміни придатності є актуальними за умови дотримання умов зберігання.

Терміни придатності для різних видів круп:

  • пшенична, вівсяна й кукурудзяна крупа та манка - від 4 до 10 місяців
  • гречана крупа - приблизно 20 місяців
  • рис - 16-18 місяців
  • вівсяні пластівці - орієнтовно 6 місяців.

Сподіваємось, ці поради стануть вам у нагоді!

Раніше ми писали про простий спосіб, який вбереже крупи від жучків.

Також читайте, які крупи перед варінням промивати необов'язково.

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