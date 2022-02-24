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Uber прекратил работу в Украине, Bolt и Uklon – продолжают работать

Автор: Анна Шиканова

Сервис компании Uber прекратил свою работу в Украине. Как сообщают в компании, остановка работы временная. Компании Bolt и Uklon продолжают работать.

Что об этом известно – читайте ниже.

Компания Uber прекратила свою работу на территории Украины. Жители Киева, Львова, Одессы и других крупных городов сообщают, что в приложении показывает фразу: "Нет доступных поездок". Или: "На данный момент поездки с Uber недоступны в этом регионе".

"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно прекратить работу программы. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за ситуацией и надеемся, что это временные обстоятельства", - заявили в пресс-службе компании.

Служба такси Uber начала работать в Украине в 2016 году и охватила 9 городов.

Стоит отметить, что службы такси Bolt и Uklon работают в обычном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что McDonald's сообщил о закрытии ресторанов в Украине.

"Дорогие наши посетители! Мы закрываем все наши рестораны в Украине. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего - дарить вкусные и прекрасные моменты для вас. Берегите себя", - говорится в сообщении компании.

Следить за тем, что происходит сейчас в Украине, можно в нашей онлайн-трансляции.

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