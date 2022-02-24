McDonald's сообщил о закрытии ресторанов в Украине

Популярная американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила приостановить свою работу в Украине, в связи с введением военного положения. В ведомстве отмечают, что заведения в украинских городах закрываются временно.

"Дорогие наши посетители! Мы закрываем все наши рестораны в Украине. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего - дарить вкусные и прекрасные моменты для вас. Берегите себя", - говорится в сообщении компании.