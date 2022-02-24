Uber припинив роботу в Україні, Bolt і Uklon - продовжують працювати

Компанія Uber припинила свою роботу на території України. Жителі Києва, Львова, Одеси та інших великих міст повідомляють, що в додатку показує фразу: "Немає доступних поїздок". Або:"На цей момент поїздки з Uber недоступні в цьому регіоні".

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово припинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і сподіваємося, що це тимчасові обставини", - заявили в пресслужбі компанії.

Служба таксі Uber почала працювати в Україні у 2016 році та охопила 9 міст.

Варто відзначити, що служби таксі Bolt і Uklon працюють у звичайному режимі.