Uber припинив роботу в Україні, Bolt і Uklon - продовжують працювати

Сервіс компанії Uber припинив свою роботу в Україні. Як повідомляють в компанії, зупинка роботи тимчасова. Компанії Bolt і Uklon продовжують працювати.
Що про це відомо – читайте нижче.
Компанія Uber припинила свою роботу на території України. Жителі Києва, Львова, Одеси та інших великих міст повідомляють, що в додатку показує фразу: "Немає доступних поїздок". Або:"На цей момент поїздки з Uber недоступні в цьому регіоні".
"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово припинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і сподіваємося, що це тимчасові обставини", - заявили в пресслужбі компанії.
Служба таксі Uber почала працювати в Україні у 2016 році та охопила 9 міст.
Варто відзначити, що служби таксі Bolt і Uklon працюють у звичайному режимі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Mcdonald's повідомив про закриття ресторанів в Україні.
"Дорогі наші відвідувачі! Ми закриваємо всі наші ресторани в Україні. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними заради безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас, посміхатися і робити те, що ми робимо найкраще - дарувати смачні та прекрасні моменти для вас. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні компанії.
Стежити за тим, що відбувається зараз в Україні, можна в нашій онлайн-трансляції.