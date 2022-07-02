Убегал от патруля: в Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ногу

Инцидент произошел в центре города на бульваре Независимости ночью 1 июля.

Что произошло

По предварительным данным, рассказали в Броварском районном управлении полиции, представители одного из добровольческих формирований территориального общества во время патрулирования заметили компанию, которая распивала спиртные напитки в общественном месте во время комендантского часа.

Бойцы стали проверять документы у нарушителей, и в этот момент один из мужчин бросился наутек. На требования остановиться он не реагировал.

Тогда боец ДФТО открыл огонь из автомата Калашникова в сторону беглеца и попал тому в ногу.

Фото с ранениями мужчины доступны для просмотра по этой ссылке (Предупреждаем! Снимок 18+).

Состояние пострадавшего нарушителя

На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. Медики увезли раненого в больницу в реанимацию.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по медицинской части хирургического профиля "Броварсой МКБ" Владимир Андриец, 34-летний пациент с огнестрельным ранением получил переломы бедра и голени.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

Беглец был в розыске

Как выяснилось, убегавший от патруля мужчина находился в розыске за кражу, проинформировали правоохранители.

Это гражданин 1988 года рождения, житель Броваров.

На стрелка завели дело

Бойцу терробороны, который стрелял в нарушителя, было объявлено о подозрении "в законченном покушении на умышленное убийство с превышением мер по задержанию особы".

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 118 УК Украины", - добавили в райуправлении полиции.

Напомним, в Киевской области с июня военная комендатура совместно с полицией стала проводить рейды в течение комендантского часа (действует с 23:00 до 05:00), чтобы контролировать его соблюдение.

Во время комендантского часа запрещено:

находиться на улице и других общественных местах;

перемещаться транспортом или же пешком.

Исключение - наличие специального пропуска и удостоверения личности.