Убегал от патруля: в Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ногу

В Броварах мужчина получил огнестрельные ранения при попытке бегства от бойцов территориальной обороны, которые ночью патрулировали улицы города, когда действовал комендантский час. Пострадавший был госпитализирован, а в отношении стрелка было начато криминальное производство.
Об этом передает местное издание "Трибуна Бровары".
Инцидент произошел в центре города на бульваре Независимости ночью 1 июля.
По предварительным данным, рассказали в Броварском районном управлении полиции, представители одного из добровольческих формирований территориального общества во время патрулирования заметили компанию, которая распивала спиртные напитки в общественном месте во время комендантского часа.
Бойцы стали проверять документы у нарушителей, и в этот момент один из мужчин бросился наутек. На требования остановиться он не реагировал.
Тогда боец ДФТО открыл огонь из автомата Калашникова в сторону беглеца и попал тому в ногу.
Фото с ранениями мужчины доступны для просмотра по этой ссылке (Предупреждаем! Снимок 18+).
На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. Медики увезли раненого в больницу в реанимацию.
Как рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по медицинской части хирургического профиля "Броварсой МКБ" Владимир Андриец, 34-летний пациент с огнестрельным ранением получил переломы бедра и голени.
Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
Как выяснилось, убегавший от патруля мужчина находился в розыске за кражу, проинформировали правоохранители.
Это гражданин 1988 года рождения, житель Броваров.
Бойцу терробороны, который стрелял в нарушителя, было объявлено о подозрении "в законченном покушении на умышленное убийство с превышением мер по задержанию особы".
"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 118 УК Украины", - добавили в райуправлении полиции.
Напомним, в Киевской области с июня военная комендатура совместно с полицией стала проводить рейды в течение комендантского часа (действует с 23:00 до 05:00), чтобы контролировать его соблюдение.
Во время комендантского часа запрещено:
Исключение - наличие специального пропуска и удостоверения личности.
Добавим также, недавно в Киеве объявили о запрете использования пиротехники и громкой музыки.