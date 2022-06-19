Комендантский час в Киевской области: власти анонсировали рейды

Комендатура совместно с полицией будет проводить регулярно рейды в Киевской области. Они будут продолжаться в течение комендантского часа, чтобы контролировать его соблюдение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулеба во время видеообращения.

"Призываю всех жителей региона - не пренебрегайте комендантским часом. Сейчас он действует с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией, чтобы контролировать безопасность Киевщины ночью", - сообщил Кулеба.

Напомним, ранее в Киеве объявили о запрете использования пиротехники и громкой музыки.

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