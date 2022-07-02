Тікав від патруля: у Броварах порушнику комендантської години прострелили ногу

Інцидент стався в центрі міста на бульварі Незалежності вночі 1 липня.

Що сталося

За попередніми даними, розповіли в Броварському районному управлінні поліції, представники одного з добровольчих формувань територіальної громади під час патрулювання помітили компанію, яка розпивала спиртні напої в громадському місці під час комендантської години.

Бійці стали перевіряти документи у порушників, і в цей момент один з чоловіків кинувся навтьоки. На вимоги зупинитися він не реагував.

Тоді боєць ДФТГ відкрив вогонь з автомата Калашникова в бік втікача і поцілив тому у ногу.

Фото з пораненнями чоловіка доступні для перегляду за цим посиланням (Попереджаємо! Знімок 18+).

Стан постраждалого порушника

На місце події викликали "швидку" і поліцію. Медики відвезли пораненого до лікарні в реанімацію.

Як розповів виконувач обов'язків заступника директора з медичної частини хірургічного профілю "Броварської БКЛ" Володимир Андрієць, 34-річний пацієнт з вогнепальним пораненням отримав переломи стегна і гомілки.

Лікарі оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.

Втікач був у розшуку

Як з'ясувалося, чоловік, який тікав від патруля, перебував у розшуку за крадіжку, поінформували правоохоронці.

Це громадянин 1988 року народження, житель Броварів.

На стрілка завели справу

Бійцю тероборони, який стріляв у порушника, було оголошено про підозру "в закінченому замаху на навмисне вбивство з перевищенням заходів для затримання особи".

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 118 КК України", - додали в райуправлінні поліції.

Нагадаємо, у Київській області з червня військова комендатура спільно з поліцією стала проводити рейди протягом комендантської години (діє з 23:00 до 05:00), щоб контролювати її дотримання.

Під час комендантської години заборонено:

перебувати на вулиці та інших громадських місцях;

переміщатися транспортом або ж пішки.

Виняток - наявність спеціального пропуску та посвідчення особи.