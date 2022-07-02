Тікав від патруля: у Броварах порушнику комендантської години прострелили ногу

У Броварах чоловік отримав вогнепальні поранення при спробі втечі від бійців територіальної оборони, які вночі патрулювали вулиці міста, коли діяла комендантська година. Потерпілий був госпіталізований, а стосовно стрільця було розпочато кримінальне провадження.
Про це передає місцеве видання "Трибуна Бровари".
Інцидент стався в центрі міста на бульварі Незалежності вночі 1 липня.
За попередніми даними, розповіли в Броварському районному управлінні поліції, представники одного з добровольчих формувань територіальної громади під час патрулювання помітили компанію, яка розпивала спиртні напої в громадському місці під час комендантської години.
Бійці стали перевіряти документи у порушників, і в цей момент один з чоловіків кинувся навтьоки. На вимоги зупинитися він не реагував.
Тоді боєць ДФТГ відкрив вогонь з автомата Калашникова в бік втікача і поцілив тому у ногу.
Фото з пораненнями чоловіка доступні для перегляду за цим посиланням (Попереджаємо! Знімок 18+).
На місце події викликали "швидку" і поліцію. Медики відвезли пораненого до лікарні в реанімацію.
Як розповів виконувач обов'язків заступника директора з медичної частини хірургічного профілю "Броварської БКЛ" Володимир Андрієць, 34-річний пацієнт з вогнепальним пораненням отримав переломи стегна і гомілки.
Лікарі оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.
Як з'ясувалося, чоловік, який тікав від патруля, перебував у розшуку за крадіжку, поінформували правоохоронці.
Це громадянин 1988 року народження, житель Броварів.
Бійцю тероборони, який стріляв у порушника, було оголошено про підозру "в закінченому замаху на навмисне вбивство з перевищенням заходів для затримання особи".
"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 118 КК України", - додали в райуправлінні поліції.
Нагадаємо, у Київській області з червня військова комендатура спільно з поліцією стала проводити рейди протягом комендантської години (діє з 23:00 до 05:00), щоб контролювати її дотримання.
Під час комендантської години заборонено:
Виняток - наявність спеціального пропуску та посвідчення особи.
Додамо також, нещодавно в Києві оголосили про заборону використання піротехніки та гучної музики.