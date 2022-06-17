Нет пиротехнике и громкой музыке. В Киеве вводят "режим тишины": что запрещено
Фото: в Киеве запретили пиротехнику и громкую музыку (Getty Images)
В столице запретили использовать пиротехнические изделия и включать громкую музыку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой КМВА.
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал поручение о соблюдении режима тишины в городе.
Что запрещено
- зрелища с использованием пиротехнических изделий,
- громкое пение,
- трансляции развлекательной музыки со звуковоспроизводящей аппаратурой,
- использовать другие громкоговорящие установки.
В поручении отмечается, что на жителей города негативно влияет несоблюдение другими людьми режима тишины из-за войны, начатой Россией на территории Украины, и ожидания ракетных ударов.
Напомним, в Киеве пока не будут начинать пляжный сезон - какая причина.
Кроме того, Киевский фуникулер закрыли на плановый ремонт.