Як переконати близьких звернутися за медичною допомогою: Супрун дала поради

Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, на що варто звернути пильну увагу у випадку з людьми похилого віку

Уляна Супрун дала корисні поради щодо літніх людей та пояснила, які доводи доречно наводити, щоб переконати їх звернутися за медичною допомогою у разі необхідності або просто прийняти ліки.

Колишня керівниця МОЗ зазначила парадоксальність ситуації, коли чим старше стає людина, тим складніше переконати її змінити.

"В кого є близькі літнього віку, знають, як вони пручаються, вигадують відмовки, кажуть, що їм стало краще (хоча насправді ні) або ж купують таблетки з реклами та називають це лікуванням та турботою про себе", - написала медик у своєму Facebook.

Супрун додала, що навіть пояснювати зайве, чому така поведінка дуже небезпечна.

Також вона поділилася порадами, як допомогти своїм близьким.

В першу чергу важливо звернути увагу на причини, чому людина відмовляється від допомоги. Зазначається, що насправді вони глибше, ніж може здатися.

"Ваші батьки або бабусі та дідусі можуть вважати звернення до лікаря ознакою слабкості, бо звикли бути опорою для сім’ї, а тепер переймаються, що стануть тягарем. Таким чином вони можуть демонструвати, що здатні попіклуватися про себе самотужки. Або ж переймаються, що після відвідування лікаря їм рекомендують заходи, які обмежуватимуть їхню мобільність та самостійність. А тому відтягуватимуть цей момент до останнього", - йдеться у публікації.

Зрозуміти, чи дійсно є необхідність втрутитися, допоможуть такі питання:

Як людина дбає про себе?

Зверніть увагу на зовнішній вигляд: чи дотримуються щоденні процедури (купання, чищення зубів, гоління тощо). Якщо раптом людина перестає доглядати за собою, це може бути ознакою деменції, депресії або фізичного болю.

Подивіться на домівку - чи все працює, чи прибрано та чи всі рахунки оплачені. Проблеми з покупками і нехтування домашньою роботою також можуть бути ознаками депресії, слабоумства чи інших проблем.

Як справи з пам'яттю?

Як правило, усі іноді можуть щось забувати, але є різниця між нормальними змінами пам'яті та типом втрати пам'яті. Ознаки цього типу втрати пам'яті наступні:

людина часто повторює ті ж питання;

втрачається в знайомих місцях;

не може слідувати інструкції чи вказівкам;

буває розгублена через час, людей та місця.

Чи безпечно вдома?

Погана орієнтація на вузькій сходах, недавнє падіння, невміння дотримуватися інструкції вживання ліків можуть бути червоними прапорцями, які сигналять про необхідність допомогти.

Чи є втрата ваги?

Схуднення, яке трапляється без змін в способі харчування, може бути ознакою, що щось не так.

"Причини можуть бути від труднощів з покупками або приготуванням їжі до таких хвороб, як рак", - пише Супрун.

Також медик рекомендує звернути увагу на настрій літньої людини - чи є різкі перепади, які можуть бути ознакою депресії або інших проблем зі здоров'ям.

Що можна зробити, якщо близькі опираються йти до лікаря або приймати вашу допомогу: