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Бра вызывает рак? Супрун рассказала про идеальное белье и развеяла мифы

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 07:02
Бра вызывает рак? Супрун рассказала про идеальное белье и развеяла мифы
Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун дала советы по выбору белья и указала на важные нюансы

Уляна Супрун рассказала о женском белье, его правильном выборе в разных ситуациях и объяснила, в каких случаях носить бюстгальтер действительно важно. Также экс-руководитель Минздрава Украины прокомментировала слухи о том, может ли лифчик вызвать рак груди.

Медик также коснулась темы влияния нижнего белья на здоровье мужчин и дала рекомендации, что лучше не носить.

Отмечется, что представительницам прекрасного пола носить бюстгальтер не обязательно, но иногда надо. В частности, когда грудь большого размера, возраст 45+, болит спина в грудном отделе, удерживающие молочны железы связки не выдерживают нагрузки.

"То есть речь не идет о допустимости отсутствия бюстгальтера. Речь идет о случаях, когда он нужен, чтобы не болели спина, шея и не искажалась осанка", - добавила Супрун.

Настоятельно рекомендуется носить белье во время тренировок, иначе можно натереть соски до крови.

"Амплитуда движения женской груди во время тренировок, особенно бега, значительная, и это может вызвать боль. Бегуны соски заклеивают, а вот бегуньям лучше позаботиться о спортивном бра, которое плотно держит грудь, хоть и не сжимает", - говорится в публикации.

Спортивное белье - наиболее адекватное, отмечает Супрун. Оно может иметь застежки, чашки, "косточки" и также регулироваться.

Каким должно быть идеальное бра:

  • Лента вокруг грудной клетки должна прилегать плотно и быть на одном уровне везде вокруг грудной клетки.
  • "Косточки" (металлические скобки, поддерживающих форму чашки) должны повторять естественную форму груди и не прижимать молочные железы.
  • Чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей.
  • Середина бюстгальтера между грудью должно быть на грудине, а не создавать промежуток при движении.
  • Бретельки не должны врезаться или спадать.

Супрун развенчала миф о том, что ношение бюстгальтера вызывает рак груди. Даже бра "с косточками" или поролоновыми подушечками.

Также медик отметила, что носить большую часть дня женщинам и мужчинам стоит белье из белого хлопка. Чтобы меньше красителей, и здоровая влажность. Постоянный выбор в пользу синтетических майточок повышает вероятность развития вульвовагинального кандидоза.

Для здоровья мужчин более выгодны "семейки". Так, у сторонников такого типа белья количество живых сперматозоидов выше, по сравнению со всеми другими моделями белья. Синтетика же мужчинам не желательна.

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