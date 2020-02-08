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Люди выбирают уединение: Супрун развеяла мифы об одиночестве

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 11:40
Люди выбирают уединение: Супрун развеяла мифы об одиночестве
Супрун рассказала об одиночестве

Супрун поделилась интересными наблюдениями

Уляна Супрун рассказала, что нужно знать об осознанном одиночестве и с чем подобный выбор может быть связан. Об этом экс-руководитель Минздрава Украины сообщила в социальной сети Facebook.

"Люди выбирают уединение, на время или навсегда отказываясь от отношений, из-за множества различных обстоятельств. Кто-то так и не сумел пережить измены или развода, кто-то просто разочаровался в отношениях или же чувствует себя комфортно и полноценно в одиночестве", - пишет Супрун.

Она считает, что есть стереотип, согласно которому отношения - это неотъемлемая часть нашей жизни, а люди по своей природе социальные существа. Однако это не совсем так.

"В обществе распространены "архаичные" суждения типа "часы тикают", "надо успеть родить" или "это как-то странно быть одиночкой". Они только подстрекают людей искать и терпеть любые отношения, так как "лучше с кем-то, чем самому / самой", и делать это только, чтобы избежать давления, а порой и осуждения общества", - отмечает эксперт.

По ее словам, одиночество - это больше, чем просто желание не быть в компании или нежелание коммуницировать с другим человеком. Это эмоциональное состояние, в котором человек чувствует сильную пустоту и изоляцию.

Одиночеством является довольно распространенная реакция на развод, разрыв или потерю каких-либо важных долгосрочных отношений. При таких условиях это может быть связано как с потерей конкретного человека, так и с выходом из социальных связей.

"Все мы в разные периоды жизни можем оставаться наедине или быть одинокими в силу разных обстоятельств или из-за того, что выбрали одиночество. Пока одиночество находится под контролем человека и является его осознанным выбором, оно может стать новым, даже эмоционально положительным опытом. Это хорошая возможность научиться слушать и слышать себя и свои желания", - подытожила Супрун.

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