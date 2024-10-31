"У мене є відстрочка": зірка "МастерШефу" відповів, чи має страх мобілізації

Володимир Ярославський висловився про мобілізацію

Знаменитість зазначив, що має відстрочку, оскільки наразі продовжує навчання в аспірантурі.

"Я здоровий, пройшов комісію, мене визнали придатним. У мене немає бронювання. У мене є відстрочка, тому що я навчаюся в аспірантурі з 2022 року. Це міжнародні відносини, і я пишу про гастрономічну дипломатію. Саме те, чим я займався до війни й на початку війни", - поділився він.

"Є відчуття, що це не дуже правильно. Я не навчався воювати професійно. Я розумію, що маю бути тут максимально ефективним. Моя військова спеціальність - кухар. Я просто буду готувати. Чи можу я тут зробити більше? Я сам для себе на це питання відповідаю кожного дня і кожного вечора", - також зазначив Володимир.

скриншоти з інтерв'ю

Тим не менше, він висловив думку: якщо ця війна найближчим часом не закінчиться, то на війні опиняться усі. А тому кухар підкреслив, що наразі кожен має докладати максимум зусиль, аби наблизити перемогу.

"І коли вже прийде час, коли всі ми будемо воювати - так, буду йти. Я не боюся. Скоро ми всі будемо там. Це війна на виснаження. Якщо вона не закінчиться скоро, ми всі будемо там, якщо допомога від Європи та США не буде збільшуватися. Ми реально всі будемо там. Прийде мій час - підемо. Але поки тут треба робити більше, і це про те, що ти маєш бути максимально ефективним тут", - сказав зірка "МастерШефу".

До слова, суддею "МастерШефу" Ярославський став у 2019 році: у проєктах "МастерШеф. Професіонали" та "МастерШеф. Аматори". Також Ярославський - постійний учасник фестивалю Chef's Week та спікер міжнародних конгресів шеф-кухарів Creative Chef's Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.

З 2022 року активно займається благодійністю та популяризує сучасну українську кухню та культуру у світі.