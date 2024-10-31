"У меня есть отсрочка": звезда "МастерШефу" ответил, имеет ли страх мобилизации

Владимир Ярославский высказался о мобилизации

Знаменитость отметил, что имеет отсрочку, поскольку продолжает обучение в аспирантуре.

"Я здоров, прошел комиссию, меня признали пригодным. У меня нет бронирони. У меня есть отсрочка, потому что я учусь в аспирантуре с 2022 года. Это международные отношения, и я пишу о гастрономической дипломатии. Именно то, чем я занимался до войны и в начале войны", - поделился он.

"Есть ощущение, что это не очень правильно. Я не учился воевать профессионально. Я понимаю, что должен быть здесь максимально эффективным. Моя военная специальность - повар. Я просто буду готовить. Могу ли я здесь сделать больше? Я сам для себя на этот вопрос отвечаю каждый день и каждый вечер", - также отметил Владимир.

скриншоты из интервью

Тем не менее, он высказал мнение: если эта война в ближайшее время не закончится, то на войне окажутся все. Поэтому повар подчеркнул, что сейчас каждый должен прилагать максимум усилий, чтобы приблизить победу.

"И когда уже придет время, когда все мы будем воевать - да, буду идти. Я не боюсь. Скоро мы все будем там. Это война на истощение. Если она не закончится скоро, мы все будем там, если помощь от Европы и США не будет увеличиваться. Мы реально все будем там. Придет мое время - пойдем. Но пока здесь нужно делать больше, и это о том, что ты должен быть максимально эффективным здесь", - сказал звезда "МастерШефа".

К слову, судьей "МастерШефа" Ярославский стал в 2019 году: в проектах "МастерШеф. Профессионалы" и "МастерШеф. Любители". Также Ярославский - постоянный участник фестиваля Chef's Week и спикер международных конгрессов шеф-поваров Creative Chef's Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.

С 2022 активно занимается благотворительностью и популяризирует современную украинскую кухню и культуру в мире.