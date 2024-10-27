Зірка українського кіно зізнався, що не засуджує брата, який живе в РФ: "Є що втрачати"

Український актор театру та кіно Олексій Богданович відверто висловився про свого брата, який нині живе в РФ та не засудив повномасштабну війну. Артист не спілкується з родичем, хоча й не береться його засуджувати.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю ОBOZ.UA зірка кіно розповів, чому його брат не виїхав з РФ.

Що Богданович думає про родича

Актор народився в Сумській области, там і досі стоїть будинок його родини. Поруч з ними вже були ворожі "прильоти", але він не постраждав. Туди іноді приїжджає племінник Богдановича. Окрім цього, в рідному селі поховані його батьки.

"Могили рідних. Тата, мами, сестри, бабусі. Нас у батьків п’ятеро. Так вийшло, що сестри в Україні, а брати - в Росії. Один покійний вже, тому в мене лише один брат залишився там. Ми перестали з ним активно спілкуватися ще задовго до 24 лютого, бо відносини між нашими країнами стали напруженими ще після анексії Криму", - зізнався актор.

При цьому він зазначав, що його брату небезпечно з ним спілкуватися. Втім, Богданович його не засуджує.

Олексій Богданович висловився про брата, який живе в РФ (скріншот)

"Обіймає керівну посаду в Росії, тому має танцювати під дудку влади. Я його не засуджую, він там з 20 років, вже майже пів століття. Щойно закінчив інститут, поїхав за розподілом. Почав будувати кар'єру, став знаною людиною в певних колах, має хороший матеріальний статус, нерухомість, зокрема в Криму. Тобто йому є що втрачати", - заявив артист.

До повномасштабної війни РФ проти України Богданович спілкувався з братом, але не про політику. А вже нині вони не телефонують один одному, хоча актор впевнений, що його родич має нормальну позицію.

"Наші дружини іноді списуються. Але ніхто нічого не розпитує. Я сказав дружині, що не треба розповідати. Що захочуть, самі дізнаються. І позицію брата я знаю. Він людина нормальна, адекватна. Його голова не засмічена пропагандою. А більшого мені не потрібно. Нехай у моїй пам’яті ми залишимося родичами, а не ворогами", - розповів Богданович.

Хто такий Олексій Богданович

Актору 61 рік, він активно виступає в театрі та знімається в кіно. Свою кар'єру Богданович почав ще у 1986 році. Його першою роботою в кіно стала роль в стрічці "Усе перемагає любов".

Богданович - лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 2006 році він отримав звання Народного артиста, а у 2018 - орден "За заслуги". Також він став членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.