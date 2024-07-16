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Тяхан з куркою: рецепт азійської вечері з рисом, м'ясом і овочами

Вівторок 16 липня 2024 18:20
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Тяхан з куркою: рецепт азійської вечері з рисом, м'ясом і овочами Як готувати риз з куркою по-азійськи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Тяхан - це азійська страва, яку готують зі спеціального рису, обсмажуючи його чи просто додаючи варений рис до смажених продуктів. Зазвичай тяхан готують з овочами, спеціями, соєвим соусом, імбиром та, як в цьому рецепті, з куркою.

Про те, як готувати тяхан з куркою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для рису з куркою по-азійськи

Для того, щоб приготувати тяхан з куркою та овочами, потрібні наступні продукти:

  • круглозернистий рис - 200 г;
  • куряче філе - 550 г;
  • олія - 35 г;
  • вода - 500 мл;
  • болгарський перець - 150 г;
  • морква - 220 г;
  • цибуля - 150 г;
  • часник - 4 зубчики;
  • оцет - 30 г;
  • соєвий соус - 3-4 ст. л.;
  • соус "Солодкий чилі" - 2 ст. л.;
  • цукор - 1,5 ч. л.;
  • сіль - 0,5 ч. л.;
  • кунжут - щіпка;
  • зелена цибуля - до смаку;
  • мелений імбир - щіпка.

Як готувати тяхан з куркою та овочами

Для того, щоб страва була розсипчастою, рис необхідно промити. Краще це зробити не 1-2 рази, а 3-5. Промивши рис, залити його водою і відваріть до готовності - на це піде 15-20 хвилини.

Важливо готувати рис на середньому вогні, щоб вода не випарувалася завчасно. Для цього рецепту радять обирати круглозернистий рис - він менше розварюється під час приготування, проте має ніжну текстуру.

В окремій мисці змішайте оцет з цукром та сіллю, а потім перелийте суміш в каструлю з готовим рисом. Ретельно перемішайте рис з оцтовою сумішшю.

В глибоку пательню з товстими стінками влийте олію та всипте імбир, за бажанням можна додати трошки паприки. Курку промийте і наріжте на тонкі довгі смужки, після чого перекладіть шматочки до пательні.

Обсмажте курятину до золотистого кольору, і перекладіть в окрему тарілку. Якщо не хочете, щоб м'ясо було надто жирним - можна додати менше олії або перекласти смажені шматочки на паперовий рушник.

Цибулю необхідно очистити і нарізати на маленькі кубики. Перець та моркву помийте і наріжте тонкими довгими смужками.

До овочів на пательні всипте рис, додайте смажену курку, влийте соуси і ретельно перемішайте інгредієнти страви. Перед подачею присипте тяхан кунжутом і митою подрібненою зеленою цибулею.

До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати м'ясну запіканку мусаку.

Також читайте, як готувати м'ясо по-французьки на пательні.

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