Тяхан с курицей: рецепт азиатского ужина с рисом, мясом и овощами
Тяхан - это азиатское блюдо, которое готовят из специального риса, обжаривая его или просто добавляя вареный рис к жареным продуктам. Обычно тяхан готовят с овощами, специями, соевым соусом, имбирем и, как в этом рецепте, с курицей.
О том, как готовить тяхан с курицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Что нужно для риса с курицей по-азиатски
Для того чтобы приготовить тяхан с курицей и овощами, нужны следующие продукты:
- круглозернистый рис - 200 г;
- куриное филе - 550 г;
- растительное масло - 35 г;
- вода - 500 мл;
- болгарский перец - 150 г;
- морковь - 220 г;
- лук - 150 г;
- чеснок - 4 зубчика;
- уксус - 30 г;
- соевый соус - 3-4 ст. л.;
- соус "Сладкий чили" - 2 ст. л.;
- сахар - 1,5 ч. л.;
- соль - 0,5 ч. л.;
- кунжут - щепотка;
- зеленый лук - по вкусу;
- молотый имбирь - щепотка.
Как готовить тяхан с курицей и овощами
Для того чтобы блюдо было рассыпчатым, рис необходимо промыть. Лучше сделать это не 1-2 раза, а 3-5. Промыв рис, залейте его водой и отварите до готовности - на это уйдет 15-20 минут.
Важно готовить рис на среднем огне, чтобы вода не испарилась раньше времени. Для этого рецепта советуют выбирать круглозернистый рис - он меньше разваривается во время приготовления, однако имеет нежную текстуру.
В отдельной миске смешайте уксус с сахаром и солью, затем перелейте смесь в кастрюлю з готовым рисом. Тщательно перемешайте рис с уксусной смесью.
В глубокую сковороду с толстыми стенками влейте масло и всыпьте имбирь, по желанию можно добавить немного паприки. Курицу промойте и нарежьте на тонкие длинные полоски, после чего переложите кусочки в сковороду.
Обжарьте курятину до золотистого цвета и переложите в отдельную тарелку. Если не хотите, чтобы мясо было слишком жирным - можно добавить меньше масла или переложить жареные кусочки на бумажное полотенце.
Лук нужно очистить и порезать на мелкие кубики. Перец и морковь помойте и нарежьте длинными тонкими полосками.
К овощам в сковороде всыпьте рис, добавьте жареную курицу, влейте соусы и тщательно перемешайте ингредиенты блюда. Перед подачей присыпьте тяхан кунжутом и мытым измельченным зеленым луком.
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