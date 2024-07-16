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Тяхан с курицей: рецепт азиатского ужина с рисом, мясом и овощами

Вторник 16 июля 2024 18:20
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Тяхан с курицей: рецепт азиатского ужина с рисом, мясом и овощами Как готовить риз с курицей по-азиатски (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Тяхан - это азиатское блюдо, которое готовят из специального риса, обжаривая его или просто добавляя вареный рис к жареным продуктам. Обычно тяхан готовят с овощами, специями, соевым соусом, имбирем и, как в этом рецепте, с курицей.

О том, как готовить тяхан с курицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для риса с курицей по-азиатски

Для того чтобы приготовить тяхан с курицей и овощами, нужны следующие продукты:

  • круглозернистый рис - 200 г;
  • куриное филе - 550 г;
  • растительное масло - 35 г;
  • вода - 500 мл;
  • болгарский перец - 150 г;
  • морковь - 220 г;
  • лук - 150 г;
  • чеснок - 4 зубчика;
  • уксус - 30 г;
  • соевый соус - 3-4 ст. л.;
  • соус "Сладкий чили" - 2 ст. л.;
  • сахар - 1,5 ч. л.;
  • соль - 0,5 ч. л.;
  • кунжут - щепотка;
  • зеленый лук - по вкусу;
  • молотый имбирь - щепотка.

Как готовить тяхан с курицей и овощами

Для того чтобы блюдо было рассыпчатым, рис необходимо промыть. Лучше сделать это не 1-2 раза, а 3-5. Промыв рис, залейте его водой и отварите до готовности - на это уйдет 15-20 минут.

Важно готовить рис на среднем огне, чтобы вода не испарилась раньше времени. Для этого рецепта советуют выбирать круглозернистый рис - он меньше разваривается во время приготовления, однако имеет нежную текстуру.

В отдельной миске смешайте уксус с сахаром и солью, затем перелейте смесь в кастрюлю з готовым рисом. Тщательно перемешайте рис с уксусной смесью.

В глубокую сковороду с толстыми стенками влейте масло и всыпьте имбирь, по желанию можно добавить немного паприки. Курицу промойте и нарежьте на тонкие длинные полоски, после чего переложите кусочки в сковороду.

Обжарьте курятину до золотистого цвета и переложите в отдельную тарелку. Если не хотите, чтобы мясо было слишком жирным - можно добавить меньше масла или переложить жареные кусочки на бумажное полотенце.

Лук нужно очистить и порезать на мелкие кубики. Перец и морковь помойте и нарежьте длинными тонкими полосками.

К овощам в сковороде всыпьте рис, добавьте жареную курицу, влейте соусы и тщательно перемешайте ингредиенты блюда. Перед подачей присыпьте тяхан кунжутом и мытым измельченным зеленым луком.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить мясную запеканку мусаку.

Также читайте, как готовить мясо по-французски на сковороде.

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