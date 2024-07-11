М'ясна запіканка мусака: спрощений рецепт ситної болгарської вечері

Попри свою екзотичну назву грецького походження, мусака - це м'ясна запіканка з картоплею або баклажанами, чимось схожа на лазанью. Водночас мусака, поширена в кухнях багатьох країн, смачна і ситна - та легка в приготуванні.

Про те, як готувати грецьку мусаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для мусаки

Щоб приготувати цю смачну болгарську запіканку з м'ясом, потрібні такі продукти:

вода - 100-150 мл;

молоко - 100 мл;

борошно - 2 ст. л.;

фарш - 600 г;

цибуля - 2 шт.;

картопля (або баклажани) - 700-800 г;

морква - 1 шт.;

сир - 100 г;

яйця - 2 шт.;

сметана - 3-4 ст. л.;

томатна паста - 2 ст. л.;

сіль - до смаку;

спеції - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати м'ясну запіканку по-болгарськи

Для приготування мусаки по-грецьки традиційно використовують баклажани, проте їх можна замінити на картоплю, як це роблять в болгарському варіанті страви. В деяких кухнях також використовують помідори замість баклажанів.

В цьому рецепті використовують картоплю, проте її можна замінити на баклажан, помивши та нарізавши овоч скибочками чи на кубики.

Якщо використовуєте картоплю, помийте її, зріжте шкірку, та наріжте овоч на маленькі кубики. Також можна нарізати картоплю кружальцями і викласти її шарами.

Помийте моркву, почистьте та наріжте на маленькі кубики. Очищену цибулю також потрібно нарізати на кубики невеликого розміру.

Підготуйте овочі для мусаки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

На пательні розігрійте олію, всипте цибулю та злегка обсмажте її протягом 2-3 хвилин на сильному вогні. Додайте до цибулі моркву, перемішайте овочі та смажте їх ще протягом 2-3 хвилин.

Після цього додайте до інгредієнтів фарш, можна використовувати будь-який. Перемішайте продукти для мусаки, розбиваючи грудочки фаршу, додайте сіль та спеції до свого смаку.

Приготуйте фарш з овочами для мусаки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Після цього потрібно перемішати інгредієнти і смажити їх протягом 5 хвилин. Потім додайте до фаршу томатну пасту і влийте воду.

Ще раз перемішайте інгредієнти і тушкуйте все протягом 10 хвилин. Повністю випарювати рідину не потрібно.

Нарізану картоплю або баклажан перекладіть в скляну або керамічну форму для випікання. Всипте до картоплі готовий фарш з овочами, перемішайте все і розрівняйте шар. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте страву протягом 30-40 хвилин.

В цей час приготуйте заливку для мусаки. Розбийте в миску яйця, додайте до них сметану та молоко. Збийте суміш до однорідної консистенції, за бажанням додавши перець до смаку.

До заливки додайте борошно та обережно перемішайте такий соус, щоб не було грудочок. Залийте сумішшю овочево-м'ясну запіканку. Після цього поставте запіканку в духовку ще на 10 хвилин.

В цей час натріть сир - його також можна обирати до свого смаку. Присипте сиром страву і поверніть її в духовку на декілька хвилин, щоб сир розплавився.

Зачекайте, доки мусака злегка охолоне - і можна нарізати на порції і подавати до столу.