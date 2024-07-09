М'ясо по-французьки на пательні: рецепт вишуканої страви на вечерю

Існує багато варіантів приготування м'яса по-французьки - м'ясної страви з сиром та помідорами. Дехто використовує цілі шматки м'яса, в цьому ж рецепті, щоб смак страви був більш ніжним, використовують фарш. До того ж не обов'язково готувати м'ясо по-французьки в духовці - можна використати і пательню.

Про те, як готувати на пательні м'ясо по-французьки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для м'яса по-французьки

Для того, щоб приготувати таку поживну і вишукану страву до вечері, потрібні наступні інгредієнти:

м'ясо (або фарш) - 500 г;

цибуля - 2 шт.;

помідори - 2 шт.;

картопля - 300 г;

моцарела - 100-150 г;

сметана - 2 ст. л.

майонез - 2 ст. л.;

вершкове масло - 30 г;

олія - 50 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати м'ясо з сиром і помідорами по-французьки

Для фаршу можна використати свинину, телятину чи курятину - відповідно до своїх вподобань. Обов'язково слід промити м'ясо під проточною водою та зачекати, доки стече зайва рідина.

Для зручнішого перемелювання в м'ясорубці, наріжте м'ясо на менші шматки. Одну цибулину для фаршу очистьте і наріжте шматочками довільної форми.

Якщо ж ви використовуєте готовий фарш, очищену цибулю необхідно пропустити через м'ясорубку або подрібнити ножем.

Окрім того, що використання фаршу, а не цілого шматка м'яса, впливає на смак страви, це дещо пришвидшує приготування.

Перемеліть м'ясо на фарш (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

До фаршу додайте сіль та перець до свого смаку, а також сметану. Сметана допомагає зберегти соковитість м'яса, особливо, якщо обираєте нежирний вид.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти та залиште фарш на деякий час, щоб м'ясо увібрало аромати.

В цей час приготуйте інші інгредієнти. Помийте, почистьте та наріжте кружальцями картоплю. Якщо обираєте молоду картоплю, то її достатньо просто промити від бруду. Кружальця мають бути однакової товщини, приблизно 0,7-1 см.

Перекладіть фарш в чистий новий пакет. Обережно притисніть фарш, сформувавши пласт однакової товщини.

Сформуйте пласт з фаршу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Очистьте другу цибулину та наріжте її пів кільцями. Змастіть пательню олією та покладіть на поверхню шматок вершкового масла. Олія запобігатиме пригорянню, водночас вершкове масло дасть кремового смаку.

Щільно викладіть кружальця картоплі, за бажанням посипте її спеціями чи травами. Викладіть шар фаршу. Для цього розріжте одну сторону пакета, і тримаючи його знизу, переверніть на картоплю.

На фарш нанесіть майонез, який, як і сметана, допомагає зберегти вологу м'яса. На майонез викладіть цибулю.

Помідори помийте і наріжте пів кільцями. Не робіть шматочки більшими - в такому випадку їх складніше буде розкласти рівномірно.

Накрийте пательню кришкою і готуйте протягом приблизно 30 хвилин, на вогні, вище за середній. Перевірити готовність страви можна виделкою, або дерев'яною шпажкою, проколовши м'ясо і картоплю.

Поки страва готується, натріть моцарелу, присипте нею помідори і зачекайте декілька хвилин, щоб сир розплавився.