Твоя мама і моя мама: які сварки через батьків можуть зруйнувати стосунки

Коли мама каже "він тобі не пара", або "а чому вона не варить борщі?", невинні фрази можуть перетворитися на міну повільної дії у стосунках. У конфлікт втягнута не лише пара, а й батьки, часто несвідомо. Чому втручання батьків стає точкою неповернення і як цьому запобігти?

Які конфлікти через батьків можуть зруйнувати ваші стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Чому батьки втручаються у стосунки?

У більшості випадків це не зла воля, а несвідома стратегія контролю. Батьки можуть боятися втратити зв’язок з дитиною або вважати, що "знають краще". Особливо це актуально в культурі, де родинна думка має вагу.

"Твоя мама знову щось про мої котлети сказала", "А твій тато міг би не лізти з порадами, як мені виховувати нашого сина", "А чого це ми кожні вихідні до них їздимо, а до моїх - ні?" Звучить знайомо? Втручання батьків у стосунки дорослих дітей - одна з найбільш частих причин конфліктів у парах", - каже експерт.

Він додав, що найгірше те, що ці сварки часто здаються "дрібними" - але саме вони здатні накопичуватись до вибуху.

Чому так відбувається?

Межі. Якщо пара не встановила чітких кордонів для "рідних по крові", вони починають жити у вашій спальні, на вашій кухні, у ваших рішеннях. Ненав'язливо. Але - постійно.

Лояльність. У кожного є своя "мамина правда" - і дуже боляче, коли партнер нібито її не поважає. Особливо, коли це звучить як "твоя мама дістала" - а не як "мене засмучує її поведінка".

Ролі. Батьки часто не помічають, що їхні діти вже дорослі. І "мамин синочок" чи "татова принцеса" переносять ці ролі у подружнє життя. А там уже троє у ліжку - і третій не завжди сексуальний.

Очікування. "Моя мама все готувала татові, а ти що - не можеш?", "А мій тато з усім справлявся сам, чого ти не можеш полагодити змішувач?"

"І от уже сварка - не про змішувач, а про чужі шаблони в голові", - додає коуч.

Як уникнути таких конфліктів

Ставати союзниками

Ви - не діти ваших батьків у цих стосунках. Ви - дорослі партнери, і саме вам вирішувати, як жити.

"Говорити напряму. Не з пасивною агресією ("твоя мама знову вчора сказала.."), а з чіткими межами: "мені важливо, щоб ми самі вирішували, як святкувати, де жити та що їсти", - радить фахівець.

Захищати партнера

"Так, це ваша мама. Але якщо вона принижує вашу дружину - саме ви маєте сказати: "Так не годиться". І навпаки", - радить Віталій Курсік.

Встановлювати правила доступу

Не обов'язково бути грубим. Але "у нас не можна приходити без попередження" - це не грубість. Це - здорові межі.

"Ви окрема сім'я, окрема пара, яка має встановлювати свої правила, межі та вимагати їх чіткого дотримання", - наголошує експерт.

Поки дорослі діти не визнають емоційної залежності від батьків, вони не зможуть будувати власні стосунки. І жоден партнер не витримає конкуренції з мамою.

Любов між двома людьми - це про повагу, довіру і вибір. А батьки… вони залишаться батьками. Але якщо дати їм владу - це вже буде не пара, а родинна рада з правом вето.

"Тому якщо відчуваєте, що сварки через "мам-пап" отруюють ваші стосунки - це привід не тільки поговорити з партнером, а й розібратися глибше. Саме тут і може допомогти коучинг. Зі сторони легше побачити, де справжній біль, а де стара звичка жити "для маминої думки", - резюмує Віталій Курсік.