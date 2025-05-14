Розлучення чи мирне співіснування? Що робити, якщо любов минула, а шлюб - ні
Коли кохання згасає, але штамп у паспорті залишається, багато хто ставить собі питання: а далі що? Жити як сусіди, намагатися відновити емоційний зв’язок чи піти? Ситуація, коли почуття вже давно минули, а побут тримає людей разом, стала поширеною.
Що робити, коли почуття вже згасли, але шлюб триває, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Кохання зникло чи просто спить?
Почуття з часом трансформуються і не завжди складається так, що у щось світле. Ніжність та пристрасть починають губитися у побуті, втомі, відсутності роботи над емоційною близькістю. Деякі пари визнають мовчки - романтика та пристрасть зникли.
Що ж робити, коли шлюб тримається на побуті, дітях, іпотеці чи спільному бізнесі, а почуттів вже давно нема? Це питання, яке не заведено ставити вголос.
"Але воно б'є всередині, як метроном. Я більше не люблю. Але ми стільки років разом. У нас діти, спільна квартира, кредит, бізнес, спогади. Звичка. Чи можу я просто взяти й піти? Але й лишитися - вже не сила. Немає ніжності. Немає бажання. Тіло холодне. Дотик чужий", - описав думки людей, які опинилися в такій ситуації експерт.
Він додав, людям доводиться жити у цьому дивному просторі між "не можу так далі" і "не можу все зруйнувати". І часто людина не замислюється, що оцей постійний вибір може вказувати як на те, що почуття не зникли, так і на те, що чим далі - тим гірше.
Як зрозуміти, що кохання зникло
- Відсутність тілесного контакту (не лише секс, але й обійми, поцілунки, погляди)
- Час проводити разом стало нецікаво
- Ви частіше мовчите, ніж говорите
- У голові часто блукає думка: "Я б зараз жив (жила) зовсім по-іншому"
- Близькість з іншою людиною, хоча б емоційна, вже не здається вам поганим вчинком
Чи варто зберігати шлюб, коли кохання згасло?
Немає універсальної відповіді. Але є чесні запитання.
- Що між нами ще є, окрім минулого?
- Який досвід ми даємо своїм дітям?
- Це партнерство - чи співжиття на автоматі?
- Якби не було ні дітей, ні іпотеки - я б залишився?
"Спробуй побачити ваші стосунки не як "все або нічого", а як простір для вибору. Іноді почуття можна відновити. Інколи - чесно сказати собі: ми стали один одному рідними, але більше не є парою. А буває, що шлюб продовжує жити, але в новій формі - як дружнє партнерство. Не всі любові мають сексуальне продовження, і не всі шлюби - обов’язкову пристрасть", - радить Віталій Курсік.
Він пояснив, що люди часто плутають емоційний комфорт зі звичкою. Але звичка без почуттів - це фактично проживання життя на автопілоті.
Коли ви зможете зрозуміти, що відбувається з вашими стосунками та шлюбом, які ви маєте почуття і чого дійсно хочете робити далі, варто зробити наступний крок:
- Чесна та відверта розмова з партнером
- Сімейна терапія
- Оцінка усього, що вас тримає разом
- Розуміння - вам треба розійтися чи залишитися разом
- Розглянути варіант розлучення - як нового етапу у житті обох, а не як трагедію
"І ще одне важливе. Зберегти шлюб - не завжди дорівнює зберегти себе. А іноді навпаки: йти - не втеча, а спосіб жити чесніше. Тож, замість питати себе "чи варто зберігати шлюб", можна запитати: А чи живу я зараз у правді - з собою, з партнером, з життям?" - резюмує Віталій Курсік.
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