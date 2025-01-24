Свекруха та невістка. Які 7 правил допоможуть подружитися та налагодити взаємини

Стосунки між свекрухою та невісткою часто стають випробуванням навіть для найміцнішої родини. Різниця у світогляді, очікуваннях та підходах до сімейного життя може призводити до конфліктів. Проте зусилля обох сторін здатні зробити ці стосунки гармонійними.

Які 7 правил допоможуть порозумітися свекрусі та невістці, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

1. Прийміть різницю в поколіннях

У кожного покоління свої цінності, традиції та звички. Свекруха може мати усталений погляд на побут і родинні відносини, тоді як невістка може бути більш сучасною у своїх підходах. Важливо поважати ці відмінності та не сприймати їх як загрозу.

2. Уникайте критики

Замість того, щоб критикувати одне одного, спробуйте висловлювати свою думку в доброзичливій формі.

"Наприклад, замість "Ти все робиш неправильно", можна сказати: "Мені здається, цей спосіб може бути ефективнішим", - радить психолог.

3. Встановіть межі

Свекрусі важливо зрозуміти, що нова сім'я її сина має право на власний простір. Невістка ж, своєю чергою, може запросити свекруху до спільного обговорення, щоб окреслити комфортні для обох межі спілкування.

4. Покажіть вдячність

Свекруха - це людина, яка виховала вашого партнера. Невістка, своєю чергою, піклується про сина. Слова вдячності за взаємну підтримку можуть значно зміцнити стосунки.

"Не забувайте за прості слова "дякую" одна одній", - підкреслює експерт.

5. Знайдіть спільні інтереси

Пошук спільних захоплень чи тем для розмов допоможе зблизитися. Це може бути кулінарія, садівництво, рукоділля або навіть обговорення цікавого серіалу.

6. Уникайте залучення чоловіка у конфлікти

Не ставте чоловіка у ситуацію, коли він має обирати між матір'ю та дружиною. Це лише посилить напругу. Замість цього розв'язуйте питання напряму, шукаючи компроміс.

7. Підтримуйте відкритий діалог

Спілкування - ключ до взаєморозуміння. Якщо виникають непорозуміння, намагайтеся обговорювати їх без емоцій, з повагою до позиції іншої сторони.

"Стосунки між свекрухою та невісткою можуть стати прикладом гармонії, якщо обидві сторони готові до діалогу та компромісів. Поважайте одне одного, працюйте над взаєморозумінням - і родинне життя стане джерелом радості, а не конфліктів", - резюмує Наталія Гаріна.