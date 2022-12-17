TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение: что известно о тернопольских парнях

Первое место Нацотбора на Евровидение 2023 получил дуэт TVORCHI со взрывным треком Heart Of Steel. Ребята уже во второй раз боролись за участие в международном песенном конкурсе и наконец-то стали победителями.

Что известно о тернопольских парнях – читайте ниже в материале Styler.

Андрей и Джеффри случайно встретились на улице

TVORCHI - украинская музыкальная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни.

На сегодняшний день у них уже четыре студийных альбома и девять синглов. . Исполняют песни на украинском и английском языках.

В мае 2021-го они победили в номинациях Лучшая попгруппа, Лучший альбом и Лучший электронный хит премии YUNA.

В июле 2022 года - еще две премии YUNA за Лучшее концертное шоу и Лучшую песню на другом языке (Falling).

А в 2020 году стали сенсацией Нацотбора на Евровидение с песней Bonfire, впрочем, уступив Go_A.

И вот наконец-то ребята едут на Евровидение 2023 уже с хитом Heart Of Steel!

Группа активно помогает ВСУ (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Ребята познакомились, когда Джеффри приехал из Нигерии на учебу. Андрей подошел к нему на улице, чтобы пообщаться и подтянуть свой уровень английского. Выяснилось, что у них много общего, поэтому их случайная встреча переросла в дружбу.

Песни группы не раз возглавляли чарты

Песня Believe, выпущенная три года назад, клип на которую сняли за 100 долларов, набрала миллионы просмотров на Youtube-канале, а также заняла 9 место в чартах Google Play в Украине.

31 января 2020 года TVORCHI презентовали песню Bonfire, посвященную проблемам экологии, и с ней приняли участие в Национальном отборе на Евровидение 2020 и прошли в финал.

Впоследствии Bonfire стала самой популярной украинской песней 2020 года на европейской платформе Deezer. 12 месяцев трек возглавлял топчарты платформы.

Студийные альбомы группы:

The Parts (2018)

Disco Lights (2019)

13 Waves (2020)

Road (2021)

Синглы TVORCHI:

Slow (2017)

You (2017)

#не_танцюю (2019)

Bonfire (2020)

Мова тіла (2020)

Living My Life (2020)

Like It Like That (2020)

Віч-на-віч (2021)

Falling (2021)

Победа в Нацотборе 2023

Heart Of Steel во время финала Национального отбора на Евровидение получила 9 баллов от судей и 10 – от зрителей.

Теперь украинская группа представит Украину на 67 песенном конкурсе Евровидение в Ливерпуле в Великобритании, которая будет принимать шоу вместо Украины после победы в 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania.

Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на Liverpool Arena в субботу, 13 мая 2023 года.