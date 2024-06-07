Тварини у КиївЗоо радіють, приймаючи СПА-процедури: милі фото

Водні розваги для тварин і відвідувачів

Серед величезного розмаїття СПА-процедур, що пропонується, кожна тварина знайде собі розвагу до душі: від водяних розпилювачів та прохолодних басейнів до грязьових калюж та штучних ставків.

Щасливій день для тварин (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Загалом водний арсенал зоопарку складається з:

10 озер і ставків

17 електронних поїлок

14 водограїв

25 фонтанів

23 акваспінерів

25 басейнів різного розміру

58 розпилювачів

Великі та маленькі тварини, від слонів до птахів, весело проводять час, насолоджуючись сонячним світлом, зеленою рослинністю та свіжою водою.

До зоопарку, щоб подивитись на тваринок, запрошують гостів (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Відтепер це ідеальне місце для активного дозвілля та приємного відпочинку для всіх мешканців зоопарку та для гостей.

А для зручності відвідувачів у зоопарку відкрили новий освіжаючий майданчик з водно-крапельним туманом. Тож після милування водними процедурами та іграми тварин гості зможуть відпочити та насолодитись свіжістю разом зі своїми дітьми.

Київський зоопарк турбується про своїх жителів (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)