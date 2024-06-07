Тварини у КиївЗоо радіють, приймаючи СПА-процедури: милі фото

Під літнім сонцем, де спека червня невмолима, КиївЗоо стає оазисом спокою для своїх мешканців, де тварини можуть відпочити від пекельної спеки та насолодитись прохолодою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис київського зоопарку у Facebook.
Серед величезного розмаїття СПА-процедур, що пропонується, кожна тварина знайде собі розвагу до душі: від водяних розпилювачів та прохолодних басейнів до грязьових калюж та штучних ставків.
Щасливій день для тварин (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Загалом водний арсенал зоопарку складається з:
Великі та маленькі тварини, від слонів до птахів, весело проводять час, насолоджуючись сонячним світлом, зеленою рослинністю та свіжою водою.
До зоопарку, щоб подивитись на тваринок, запрошують гостів (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Відтепер це ідеальне місце для активного дозвілля та приємного відпочинку для всіх мешканців зоопарку та для гостей.
А для зручності відвідувачів у зоопарку відкрили новий освіжаючий майданчик з водно-крапельним туманом. Тож після милування водними процедурами та іграми тварин гості зможуть відпочити та насолодитись свіжістю разом зі своїми дітьми.
Київський зоопарк турбується про своїх жителів (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
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