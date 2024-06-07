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Тварини у КиївЗоо радіють, приймаючи СПА-процедури: милі фото

КиївЗоо дарує радість безлічі тварин у зоопарку (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Марина Кравченко

Під літнім сонцем, де спека червня невмолима, КиївЗоо стає оазисом спокою для своїх мешканців, де тварини можуть відпочити від пекельної спеки та насолодитись прохолодою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис київського зоопарку у Facebook.

Водні розваги для тварин і відвідувачів

Серед величезного розмаїття СПА-процедур, що пропонується, кожна тварина знайде собі розвагу до душі: від водяних розпилювачів та прохолодних басейнів до грязьових калюж та штучних ставків.

Щасливій день для тварин (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Загалом водний арсенал зоопарку складається з:

  • 10 озер і ставків
  • 17 електронних поїлок
  • 14 водограїв
  • 25 фонтанів
  • 23 акваспінерів
  • 25 басейнів різного розміру
  • 58 розпилювачів

Великі та маленькі тварини, від слонів до птахів, весело проводять час, насолоджуючись сонячним світлом, зеленою рослинністю та свіжою водою.

До зоопарку, щоб подивитись на тваринок, запрошують гостів (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Відтепер це ідеальне місце для активного дозвілля та приємного відпочинку для всіх мешканців зоопарку та для гостей.

А для зручності відвідувачів у зоопарку відкрили новий освіжаючий майданчик з водно-крапельним туманом. Тож після милування водними процедурами та іграми тварин гості зможуть відпочити та насолодитись свіжістю разом зі своїми дітьми.

Київський зоопарк турбується про своїх жителів (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

До речі, раніше ми писали про те, хто такий бінтуронг і як він виглядає.

Раніше ми розповідали про топ-6 найрозумніших птахів, що вміють говорити.

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Тварини