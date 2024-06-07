Животные в КиевЗоо радуются, принимая СПА-процедуры: милые фото

Водные развлечения для животных и посетителей

Среди огромного разнообразия предлагаемых СПА-процедур каждое животное найдет себе развлечение по душе: от водяных распылителей и прохладных бассейнов до грязевых луж и искусственных прудов.

Счастливый день для животных (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

В целом водный арсенал зоопарка состоит из:

10 озер и прудов

17 электронных поилок

14 фонтанов

25 фонтанов

23 акваспинеров

25 бассейнов разного размера

58 распылителей

Большие и маленькие животные от слонов до птиц весело проводят время, наслаждаясь солнечным светом, зеленой растительностью и свежей водой.

В зоопарк, чтобы посмотреть на животных, приглашают гостей (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Теперь это идеальное место для активного досуга и приятного отдыха для всех жителей зоопарка и так же для гостей.

А для удобства посетителей в зоопарке открыли новую освежающую площадку с водно-капельным туманом. После любования водными процедурами и играми животных гости смогут отдохнуть и насладиться свежестью вместе со своими детьми.

Киевский зоопарк заботится о своих жителях (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)