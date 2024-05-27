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Топ-6 найрозумніших птахів: можуть говорити і здивують вас інтелектом

Понеділок 27 травня 2024 21:20
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Топ-6 найрозумніших птахів: можуть говорити і здивують вас інтелектом Розумні птахи, що можуть розмовляти (фото: Вікіпедія)
Автор: Марина Кравченко

Птахи, які розмовляють, мають неймовірну здатність повторювати людську мову, що робить їх справді унікальними серед інших видів.

Тим не менш, талант птахів до мімікрії все ще тьмяніє в порівнянні з тим фактом, що вони чарівні, привабливі і справді чудові, тому вони такі популярні протягом багатьох століть.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 6 найрозумніших птахів, які можуть підтримати діалог.

Африканські сірі папуги

Популярність африканських сірих папуг (жако) як домашніх тварин зросла в основному завдяки дослідженням, які дали глибше уявлення про екстремальний інтелект цих птахів.

Вони найрозумніші з птахів, що говорять, і можуть вивчити близько 1000 слів. Більшість із них досить легко схоплюють слова і розмовляють із гарною чіткістю.

Історії про власників, які були обдурені, думаючи, що розмовляють зі своїми рідними, але потім виявивши, що це їхні африканські папуги, які імітують людський голос, є доволі поширеними.

Ці птахи, хоча і чарівні, потребують серйозного спеціалізованого догляду і щонайменше п'ять годин на день для спілкування. Тому перед тим, як привести їх додому, потрібно серйозно зважити на це рішення.

Топ-6 найрозумніших птахів: можуть говорити і здивують вас інтелектом

Жако (фото: Вікіпедія)

Хвилясті папуги

Для багатьох стає сюрпризом, що крихітні хвилясті папужки можуть говорити так само добре, якщо не краще, ніж деякі з більших видів папуг.

Деякі хвилясті папужки розвивають дивовижний словниковий запас із сотень слів. Хоча їхні грубі голоси можуть ускладнювати розуміння їхніх слів, ті, хто стежить за ними, часто помічають, що ці папуги виявляються досить буркотливими.

Крім того, ці чарівні маленькі пташки є легкодоступними для покупки та утримання.

Топ-6 найрозумніших птахів: можуть говорити і здивують вас інтелектом

Хвилясті папужки (фото: freepik.com)

Какаду

Походженням з Австралії, какаду є ще одним видом папуг, який проявляє мовленнєві здібності у неволі.

Навіть якщо їх важко навчити говорити, у них просто більш м'який і солодкий голос, порівняно з іншими папугами, залежно від їхнього настрою під час розмови.

Дресувальники какаду повинні мати навички уважного слухання, щоб чути та розуміти слова своїх птахів. Також важливо обмежувати їхню соціалізацію, щоб уникнути тривоги розлуки, що може призвести до проблем зі здоров'ям.

Топ-6 найрозумніших птахів: можуть говорити і здивують вас інтелектом

Какаду (фото: freepik.com)

Еклектус

Можливо, ви подумаєте, що найцікавіше в еклектусах - це їх чудове забарвлення і відмінності між оперенням самців (зелені) і самок (червоні).

Проте, молуккський еклектус має також сильні мовні здібності: вони зазвичай добре наслідують своїх господарів.

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Папуга Еклектус (фото: Вікіпедія)

Суворий ара

Суворий ара, який є найбільшим серед міні-ар, стає улюбленцем серед любителів птахів. Ці "маленькі" папуги можуть не бути такими розмовними, як деякі інші види папуг, проте вони вміють імітувати мову.

Як усі ара, вони вправні в вивченні коротких фраз і уривків пісень, навіть якщо їхні слова не завжди зрозумілі. Зазвичай суворі ара гучні для свого розміру, але при належній соціалізації вони можуть навчитися використовувати свій внутрішній голос, бо їм подобається спілкуватися з радісними власниками.

Топ-6 найрозумніших птахів: можуть говорити і здивують вас інтелектом

Суворий ара (фото: freepik.com)

Майна

Майна є частиною шпакових і живе у Південно-Східній Азії, Індії, Індонезії та Африці. Люди тримають звичайну майну та гірську майну як домашніх улюбленців.

Ці птахи активні, жваві, товариські та розумні. Хоча вони не є ідеальними для навчання трюків чи обіймання, вони - чудовий вибір, якщо вам потрібен птах, який може вивчити близько 100 слів і може імітувати ваш голос.

Крім розмови, вони видають різноманітні інші звуки, такі як вереск і свист.

Топ-6 найрозумніших птахів: можуть говорити і здивують вас інтелектом

Пташка Майна (фото: Вікіпедія)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, чому ваша кішка пісяє на ліжко.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: SprucePets і Вікіпедія.

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