Тварина ховається і уникає контакту? Коли це - тривожний сигнал

Домашні тварини іноді стають тихими, мовчазними й наче "зникають" з дому: ховаються під ліжком, у шафі або шукають самотності. Власники тварин можуть не відразу звернути увагу, але іноді така поведінка - сигнал тривоги.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, коли варто бити на сполох і що робити в такій ситуації.

Різка зміна звичок

Якщо тварина, яка зазвичай була активною та грайливою, раптом починає уникати людей і більшість часу проводить у сховку, це може бути першим тривожним дзвіночком. Особливо насторожує, якщо тварина перестає реагувати на звичні подразники - іграшки, їжу або голос господаря.

Зміни можуть бути непомітними спершу, але важливо уважно спостерігати за деталями. Це може бути реакція на біль, стрес або навіть вікові зміни. Іноді варто повернутись подумки на кілька днів назад - можливо, щось спровокувало цю поведінку.

Коли це ознака хвороби

Часто уникнення контакту пов’язане з фізичним дискомфортом. Тварина може ховатися, якщо в неї болить живіт, спина чи навіть зуби. Також це може бути симптомом інфекції або запального процесу.

Інколи така поведінка супроводжується іншими ознаками: втратою апетиту, млявістю або гарячкою. Якщо поведінка триває більше одного-двох днів - це привід звернутись до ветеринара.

Стрес або страх

Переїзд, ремонт, нова людина в домі або гучні звуки - усе це може сильно вплинути на психіку тварини. Деякі коти або собаки реагують на стрес тим, що намагаються "зникнути" - шукають тишу та безпеку. Це їхня природна реакція на небезпеку.

Важливо не змушувати тварину виходити із сховку, а натомість створити спокійне середовище. Іноді достатньо кількох днів тиші, ласки та стабільності, щоб повернути її до нормального стану.

Коли домашня тварина ховається, це може бути ознакою серйозних проблем (фото: Freepik.com)

Соціальна тривожність або травма

Тварини, що пережили жорстоке поводження або потрапили з вулиці до нового дому, можуть бути дуже обережними. Вони не завжди одразу довіряють людям і можуть уникати контакту тривалий час.

Це нормальний захисний механізм, і потрібен час, щоб він зник. Терпіння, м’яке спілкування та спокій допоможуть налагодити зв'язок. З часом тварина почне розкриватися, якщо не буде тиску чи крику.

Сезонні зміни настрою

Так само, як і люди, тварини можуть реагувати на зміну пір року, зниження температури або зменшення тривалості світлового дня. Деякі стають менш активними восени або взимку. Вони більше сплять, менше граються, і навіть можуть уникати прогулянок.

Це не завжди ознака хвороби, але якщо таке триває довше місяця - варто звернути увагу. Іноді справа у харчуванні або нестачі вітамінів.

Як допомогти тварині

Насамперед - спостерігайте та не ігноруйте зміни. Якщо тварина ховається, не кричіть і не змушуйте її вийти силоміць. Краще запропонуйте ласощі, поговоріть спокійним голосом, або просто побудьте поряд. Якщо є сумніви - не зволікайте з візитом до ветеринара або зоопсихолога.