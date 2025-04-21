Ці звички кота можуть здаватися милими, але ветеринари б’ють на сполох

Звички котів можуть здаватися милими або кумедними, але насправді деякі з них можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям чи поведінкою. Ветеринари застерігають, що ігнорування таких проявів може призвести до серйозних наслідків для улюбленця.

Жування неїстівних предметів

Якщо кіт починає гризти пакети, кабелі, ганчірки чи взуття, це може бути сигналом про нестачу вітамінів або мінералів, або ж про проблеми зі здоров’ям, такі як анемія чи порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Іноді така поведінка виникає через стрес або нудьгу.

Важливо не ігнорувати ці симптоми та звернутися до ветеринара для обстеження тварини. Також слід забезпечити кота достатньою кількістю іграшок та уваги, щоб уникнути подібної поведінки. Забезпечення правильного харчування та умов утримання допоможе запобігти таким проблемам.

Пиття води з незвичних місць

Коти часто віддають перевагу питтю води з унітаза, вазонів або склянок, ігноруючи власну миску. Це пов’язано з їхньою інстинктивною недовірою до стоячої води, яка в природі може бути небезпечною.

Щоб заохотити кота пити з миски, слід регулярно змінювати воду або придбати спеціальний фонтанчик для тварин. Також важливо стежити за чистотою посуду для води. Забезпечення доступу до свіжої та чистої води допоможе підтримувати здоров’я кота.

Надмірне вилизування шерсті

Хоча коти відомі своєю охайністю, надмірне вилизування може свідчити про стрес, алергії або паразити. Якщо кіт постійно лиже одне й те саме місце, це може призвести до подразнення шкіри або втрати шерсті. Важливо звернути увагу на такі зміни в поведінці та проконсультуватися з ветеринаром.

Можливо, знадобиться змінити раціон або умови утримання тварини. Забезпечення комфортного середовища та регулярний ветеринарний огляд допоможуть уникнути подібних проблем.

Власникам кота варто знати, які звички тварини можуть викликати тривогу (фото: Freepik.com)

Скидання предметів на підлогу

Коти часто зіштовхують предмети зі столів або полиць, що може здаватися потішним. Проте така поведінка пов’язана з їхнім мисливським інстинктом та бажанням дослідити навколишнє середовище.

Якщо кіт часто займається таким, це може свідчити про нудьгу або нестачу стимуляції. Забезпечення тварини іграшками та активними іграми допоможе зменшити таку поведінку. Також важливо забезпечити безпечне середовище, щоб уникнути травм або пошкодження майна.

Постійне муркотіння

Муркотіння зазвичай асоціюється з задоволенням у котів, але постійне або надмірне муркотіння може бути ознакою болю або дискомфорту. Коти можуть муркотіти, щоб заспокоїти себе в стресових ситуаціях або при захворюваннях.

Якщо кіт починає муркотіти в незвичних ситуаціях або без видимої причини, слід звернутися до ветеринара. Раннє виявлення проблеми допоможе уникнути серйозних ускладнень.