Тушкована картопля з м'ясом на пательні: швидкий рецепт смачного обіду для всієї родини

Тушкована картопля з м'ясом - це смачний обід чи вечеря без зайвого клопоту. Крім простих інгредієнтів, готувати тушковану картоплю можна навіть без духовки, на пательні.

Про те, як приготувати соковиту тушковану картоплю з м'ясом на пательні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачно як удома".

Що потрібно для тушкованої картоплі з м'ясом

Для того, щоб приготувати цю смачну і ситну страву на обід чи вечерю, потрібні наступні продукти:

куряче філе - 1-2 шт.

картопля - 1 кг

цибуля (велика) - 1/2 шт.

морква - 2 шт.

часник - 2 зубчики

сіль - до смаку

спеції - до смаку

олія або масло - до смаження

Як тушкувати картоплю з м'ясом на пательні

Для того, щоб приготувати тушковану картоплю на пательні, спершу наріжте філе на невеликі шматочки. Розігрійте глибоку пательню з невеликою кількістю масла або олії.

Обсмажте філе до легкого золотавого кольору. Тим часом почистьте цибулю, наріжте потрібну кількість на кубики. Якщо цибуля велика, не варто використовувати більше половини.

Помийте моркву, зніміть з неї шкірку. Одну морквину натріть на великій терці, а іншу - наріжте соломкою або кружальцями.

Коли м'ясо обсмажиться, всипте в пательню цибулю. Перемішуючи, смажте інгредієнти протягом декількох хвилин, допоки цибуля не стане м'якою. Тоді додайте моркву і смажте ще декілька хвилин.

Картоплю для тушкування потрібно почистити від шкірки та нарізати на кубики середнього розміру. Важливо нарізати коренеплід на шматочки однакового розміру для рівномірного приготування.



Як тушкувати картоплю без духовки (скриншот / Смачно як удома)

Коли морква протушкується, додайте до інгредієнтів в пательні нарізану картоплю та залийте її водою так, щоб продукти були повністю покриті рідиною. Доведіть воду до кипіння, після чого зменште вогонь.

Почистьте і подрібніть ножем або пропустіть через прес часник, додайте його до страви разом з сіллю, лавровим листом та спеціями. Накрийте пательню кришкою та тушкуйте картоплю з м'ясом до повної готовності інгредієнтів.

Залежно від сорту картоплі, час приготування буде відрізнятися. Готову тушковану картоплю розкладіть по тарілках та за бажанням присипте подрібненою зеленню.