Тушеная картошка с мясом на сковороде: быстрый рецепт вкусного обеда для всей семьи

Тушеная картошка с мясом - это вкусный обед или ужин без лишних хлопот. Кроме простых ингредиентов, готовить тушеный картофель можно даже без духовки, на сковороде.

О том, как приготовить сочный тушеный картофель с мясом на сковороде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачно як вдома".

Что нужно для тушеного картофеля с мясом

Для того, чтобы приготовить это вкусное и сытное блюдо на обед или ужин, нужны следующие продукты:

куриное филе - 1-2 шт.

картофель - 1 кг

лук (крупный) - 1/2 шт.

морковь - 2 шт.

чеснок - 2 зубчика

соль - по вкусу

специи - по вкусу

растительное или сливочное масло - для жарки

Как тушить картофель с мясом на сковороде

Для того, чтобы приготовить тушеный картофель на сковороде, сперва нарежьте филе на небольшие кусочки. Разогрейте глубокую сковороду с небольшим количеством масла или растительного масла.

Обжарьте филе до легкого золотистого цвета. Тем временем почистьте лук, нарежьте нужное количество на кубики. Если лук крупный, не стоит использовать больше половины.

Помойте морковь, снимите с нее кожицу. Одну морковку натрите на крупной терке, а другую - нарежьте соломкой или кружочками.

Когда мясо обжарится, всыпьте в сковороду лук. Перемешивая, жарьте ингредиенты в течение нескольких минут, пока лук не станет мягким. Тогда добавьте морковь и жарьте еще несколько минут.

Картофель для тушения нужно очистить от кожуры и нарезать на кубики среднего размера. Важно нарезать корнеплод на кусочки одинакового размера для равномерного приготовления.



Как тушить картофель без духовки (скриншот / Смачно як удома)

Когда морковь протушится, добавьте к ингредиентам в сковороде нарезанный картофель и залейте его водой так, чтобы продукты были полностью покрыты жидкостью. Доведите воду до кипения, после чего уменьшите огонь.

Почистите и измельчите ножом или пропустите через пресс чеснок, добавьте его к блюду вместе с солью, лавровым листом и специями. Накройте сковороду крышкой и тушите картофель с мясом до полной готовности ингредиентов.

В зависимости от сорта картофеля, время приготовления будет отличаться. Готовый тушеный картофель разложите по тарелкам и по желанию присыпьте измельченной зеленью.