Туристы досрочно прекращают отпуска: ученые объяснили нашествие медуз в Азовском море

Специалисты связывают роста количества медуз в Азовском море с увеличением их численности в Черном, а проделывают путь они через Керченский пролив весной.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, по причине изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же довольно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона тут - еще один аппетитный довод для их миграции.

Также в ИРЭМ обратили внимание, что если самая высокая численность медуз в Азовском море была зарегистрирована в 1978 году с цифрой около 7 миллиардов, то уже в 2018-м на Азове их насчитали всего 10 миллионов особей.

Вообще в Азовском море медузы представлены двумя видами: корнерот и аурелия или медуза ушастая.

Владельцам баз отдыха специалисты посоветовали сдерживать нашествие медуз при помощи установки барьерных сеток акватории моря у песчаных пляжей. Ведь туристы не хотят купаться в воде, кишащей скользкими ядовитыми обитателями, и досрочно прекращают отпуска.

Дело в том, что медузы могут нанести прямой вреда здоровью человека из-за ожогов щупалец и органического загрязнения водоема.