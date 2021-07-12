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На курорте Азовского моря нашествие медуз: их вывозят тачками (видео)

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Понедельник 12 июля 2021 10:15
На курорте Азовского моря нашествие медуз: их вывозят тачками (видео) На украинском курорте нашествие медуз (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Приморском посаде Запорожской области отдыхающих на Азовском море атакует нашествие медуз. Их так много, что туристы вынуждены сами их собирать и отвозить от берега.

Об этом сообщается на видео, опубликованном ресурсом РИА-Мелитополь.

На кадрах видно, что отдыхающие достают морских животных из воды и складывают в большую кучу. Отдыхающие сообщают, что из-за мертвых медуз по пляжу разносится вонь. Люди всеми силами пытаются от них избавиться.

Где на Азовском море нет медуз

Также в издании рассказали, где на Азовском море практически нет ни одной медузы. Отмечается, что их нет в Приморске Запорожской области. Там в море плавают лишь несколько особей. Доказательство этого можно увидеть на одном из видео.

Как мы ранее писали, на популярном курорте в Украине нашествие назойливых комаров, они залетают даже в уши.

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