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Туристи достроково припиняють відпустки: вчені пояснили навалу медуз в Азовському морі

Автор: Володимир Костирін

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз, і відпочиваючі на курортах в Мелітопольському районі останнім часом часто скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль. Фахівець Інституту рибного господарства та екології моря пояснили такий вал медуз, і дав рекомендації базам відпочинку.

Про це передає місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Фахівці пов'язують зростання кількості медуз в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному, а мандрують вони через Керченську протоку навесні.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Також в ІРЕМ звернули увагу, що якщо найвища чисельність медуз в Азовському морі була зареєстрована в 1978 році з цифрою близько 7 мільярдів, то вже у 2018-му на Азові їх нарахували всього 10 мільйонів особин.

Загалом в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія або медуза вухата.

Власникам баз відпочинку фахівці порадили стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, і достроково припиняють відпустки.

Річ у тому, що медузи можуть завдати прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупалець і органічного забруднення водойми.

Раніше повідомлялося, що медуз на пляжі Києва зняли на відео, а науковець пояснив, звідки вони беруться в Дніпрі та чи несуть загрозу.

Нагадаємо також, нещодавно ми писали про те, які є цікаві факти про медуз і наскільки вони небезпечні.

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Азовское моремедузы