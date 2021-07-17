Туристи достроково припиняють відпустки: вчені пояснили навалу медуз в Азовському морі

Фахівці пов'язують зростання кількості медуз в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному, а мандрують вони через Керченську протоку навесні.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Також в ІРЕМ звернули увагу, що якщо найвища чисельність медуз в Азовському морі була зареєстрована в 1978 році з цифрою близько 7 мільярдів, то вже у 2018-му на Азові їх нарахували всього 10 мільйонів особин.

Загалом в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія або медуза вухата.

Власникам баз відпочинку фахівці порадили стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, і достроково припиняють відпустки.

Річ у тому, що медузи можуть завдати прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупалець і органічного забруднення водойми.