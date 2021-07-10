Очень опасное морское животное: что нужно знать о медузах каждому

Медузы считаются самыми опасными и коварными морскими обитателями. Их агрессивность порой бьет даже рекорды акул. Даже мертвые медузы способны причинить вред человеку.

Что нужно знать о самых опасных обитателях моря – читайте в нашем материале ниже.

У медуз отсутствуют мозги и сердце – и еще несколько органов. И на 95% они состоят из воды. Еще у них есть зубы и у многих – некоторое количество опасного яда. Зубы у бероидных гребенчатых медуз сотни – они выглядят как реснички в несколько рядов и помогают им жевать добычу.

А вот нервных систем у медуз две и обе имеют разные функции. Еще у медуз есть глаза, а у некоторых видов количество органов зрения достигает 24 штук.

Медузы появились на Земле около 650 миллионов лет назад и у некоторых видов есть бесконечный цикл – они могут бесконечно переходить от юной особи до взрослой и обратно много раз. По мнению палеонтологов, медузы на Земле появились даже раньше динозавров.

Самое ядовитое существо на Земле – австралийская коробчатая медуза. Их тело покрыто щупальцами нематоцистами – это крошечные стрелы, которые наполнены ядом.

Любое животное и человек умирает в течение нескольких минут после прикосновения к этим стрелам. Щупальца могут быть довольно длинными.

Самая крупная медуза в мире со львиной гривой. Ее длина может достигать до 30 метров. Группа медуз может спокойно опрокинуть 10-тонную рыбацкую лодку. Самая тяжелая - Nemopilema nomurai, ее вес может достигать 150-200 кг. Самая маленькая – ируканджи, размер их купола около 1 см. Однако это маленькие медузы очень ядовиты.

Еще медузы могут уничтожать себе подобных и использовать их в пищу. А стрекательные клетки медуз могут оставаться активными даже через несколько недель после смерти животного. Поэтому трогать мертвых медуз на пляжах не рекомендуется.

На планете есть место, где живет несколько миллионов медуз – это озеро в Палау. В среднем там 3-5 медуз на один кубометр воды. Ни одного хищника в этом озере не осталось, а медузы там утратили стрекательные клетки и стали неопасными.

Большинство медуз имеет форму зонтика или колокола. Они прозрачны или полупрозрачны – это маскировка от хищников. Некоторые виды содержат люминесценцию и могут светиться в темноте.

Дышат медузы всем телом, поглощая растворенный в воде кислород, а отходы жизнедеятельности они удаляют через рот, так как других отверстий на их теле нет.

Ученые утверждают, что рост популяции медуз начинается в тех местах, где есть проблемы с экологией. Они начинают заполнять те водоемы, в которых по разным причинам вымирают другие морские животные.

В некоторых странах медуз употребляют в пищу. Их высушивают и солят, а потом нарезают соломкой.

Медузы могут стать причиной остановки атомных электростанций, которые находятся на побережьях. Для охлаждения резервуаров станции используют морскую воду, а медузы попадают в резервуары вместе с ней.

Из стрекательных клеток некоторых видов медуз изготавливают лекарственные препараты, в частности – лекарства для регулирования кровяного давления.