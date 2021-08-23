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Туристы на Азовском море массово жалуются на интоксикацию: что известно

Автор: Анна Шиканова

Украинцы, которые отдыхают на Азовском море, начали массово жаловаться на интоксикацию после купания в воде. Эксперты связывают неприятные последствия с большим количеством медуз в море.

Об этом сообщается на портале "РИА-Мелитополь".

Интоксикацию организма могут вызывать не только контакты с медузами, но и сам запах медуз, которые разлагаются на солнце. Особенно печально ситуация обстоит с теми пляжами, где мертвые микроорганизмы не убирают, они разлагаются на солнце, а отдыхающие находятся рядом и вдыхают эти пары.

В зоне риска в первую очередь входят люди, у которых ослабленная иммунная система. Большинство интоксикаций специалисты связывают с контактами человека с кишечнополостными. Из 9000 видов беспозвоночных, которые насчитываются учеными, около 100 видов – ядовитые. Это тип стрекающих медуз Chidaria.

Медики рекомендуют после купания в Азовском море осматривать тело на предмет ожогов, использовать промывания морской водой, а также быстро менять купальный костюм после выхода из воды.

Что делать при ожогах медуз

В месте ожога от медузы может появиться жжение, онемение, покалывание и покраснение. Если есть такие симптомы, то нужно:

  • Быстро выйти из воды
  • Извлечь видимые жала (с помощью пинцета)
  • Место ожога промыть морской или соленой водой
  • Если боль сильная – выпить обезболивающее
  • Если сильный зуд – антигистаминный препарат, можно использовать мазь или гель

Что нельзя делать при ожогах медузами:

  • Нельзя промывать пресной водой
  • Нельзя прикасаться голыми руками – можно разнести яд по всему телу
  • Нельзя растирать место ожога
  • Нельзя протирать место ожога спиртосодержащими растворами
  • Нельзя промывать место ожога мочой

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве дали рекомендации об отдыхе возле водоемов с медузами.

А также рассказывали о том, что в Кирилловке туристы устроили развлечения с медузами, которые заполонили Азовское море.

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медузиАзовское море